أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد سعر جوهرته الهجومية وبرشلونة يقرر التضحية بفيران توريس
ليفربول وآرسنال يراقبان وضع برادلي باركولا
أشار موقع "تيم توك" إلى أن ليفربول وآرسنال في حالة ترقب لموقف برادلي باركولا مهاجم باريس سان جيرمان الذي قد يصبح متاحًا في الصيف الحالي.
وبدأ ممثلو اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا البحث عن فرص انتقال محتملة، ويرى ليفربول فيه بديلًا محتملًا لمحمد صلاح بينما يسعى آرسنال لتعزيز هجومه بعد تسجيل باركولا 12 هدفًا وصناعة سبعة أهداف هذا الموسم.
غموض حول مستقبل فيران توريس مع برشلونة
ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن هناك حالة من الغموض تحيط بمستقبل المهاجم فيران توريس مع نادي برشلونة في ظل اقتراب عقده من العام الأخير.
وأفاد التقرير بوجود طريق مسدود في مفاوضات التجديد بين اللاعب صاحب الـ 26 عامًا والنادي، وترجح بعض المصادر أن إدارة النادي قررت عدم تمديد التعاقد مما قد يدفع اللاعب للرحيل مجانًا في العام القادم.
ريال مدريد يحدد سعراً ضخماً لبيع جونزالو جارسيا
أفادت صحيفة "آس" أن إدارة ريال مدريد لن تسمح برحيل المهاجم جونزالو جارسيا بصفة دائمة إلا مقابل الحصول على مبلغ 60 مليون يورو.
ويحظى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا باهتمام أندية أوروبية عديدة رغم عدم مشاركته بصفة أساسية في الدوري الإسباني منذ شهر مارس الماضي، وتدرس الإدارة الإسبانية إمكانية إعارة اللاعب أو بيعه نهائيًا مع التمسك بقيمته المالية المرتفعة.
صراع لضم ناثان آكي بعد اقتراب رحيله
أوضح الصحفي "أكرم كونور" أن أندية برشلونة وإنتر وآيندهوفن تتابع وضع المدافع ناثان آكي الذي يبدو في طريقه لمغادرة مانشستر سيتي.
وتأتي هذه التحركات ضمن رغبة النادي الإنجليزي في إجراء تعديلات واسعة على قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويعتبر آكي من الأسماء المرشحة للرحيل لتوفير مساحة لصفقات جديدة في خط وسط ودفاع النادي السماوي.