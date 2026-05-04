أخبار الانتقالات | صراع سعودي إنجليزي على دي فري ويوفنتوس يستهدف ريندرز

بعد أن تُوج إنتر رسميًا بالدوري الإيطالي مساء الأحد عقب الفوز على بارما بهدفين نظيفين، أصبح مانويل أكانجي لاعبًا تعود ملكيته للنادي الإيطالي بالكامل رسميًا.

ونص الاتفاق بين إنتر ومانشستر سيتي وقت إعارة المدافع السويسري بنهاية الصيف الماضي على ضمه نهائيًا مقابل 15 مليون يورو بحق شراء أو فوز الفريق بالدوري المحلي.