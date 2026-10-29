أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | دفعة هائلة للعميد قبل لقاء أبها .. وكونسيساو يصالح اللاعب السعودي!
- AFP
رحيل الهمامي ومصير أجانب دوري روشن
فلاته يكشف كواليس رحيل الهمامي عن الاتحاد ورفض بقائه بمقابل "هزيل"
استعان الإعلامي عبد الله فلاته، بنجم نادي الشباب، همام الهمامي، لإثبات فشل منظومة "المواليد الأجانب" في أندية دوري روشن السعودي، حيث قارنه بأحد لاعبي الاتحاد، في الوقت الذي خطف فيه الهمامي الأضواء، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".
مقترح جديد يهدد أجانب دوري روشن سعودي!
خرج الإعلامي بتال القوس، بمقترح حول التعامل مع نظام الأجانب في دوري روشن السعودي، سبق تطبيقه في ألمانيا واليابان بهدف خدمة مصالح المنتخب السعودي الأول وتسهيل مهمة مدربه اليوناني جورجيوس دونيس.
مدرب الاتحاد السابق يزيل الجدل
كونسيساو يفسر تصريحاته الجدلية ضد اللاعب السعودي
لا يزال المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو يحاول تصحيح الصورة بعد تصريحاته الجدلية التي أطلقها ضد اللاعب السعودي، وأكد بعدها أنها فُهمت بشكل خاطئ.
المدير الفني السابق للاتحاد ظهر هذه المرة عبر "كورة بريك"، مؤكدًا أنه لا يزال هو وأسرته يعيشون في مدينة جدة، حيث يدرس نجله في إحدى مدارسها، نافيًا بشكل قاطع محاولته الإساءة للبلد في يوم ما.
سيطرة قدامى الاتحاد على قائمة المنتخب السعودي
نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "X"، قائمة الأخضر للمشاركة في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين 2026.
وتنطلق غدًا الجمعة في قطر منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين "قطر 2026"، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية على ثلاثة ملاعب، خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل، في بطولة تستحضر نجوم الكرة السابقين وتجمع بين التنافس والحنين للبطولات الخليجية.
وشهدت قائمة الأخضر، سيطرة من قدامى لاعبي الاتحاد، حيث تواجدت 10 أسماء سبق لها أن ارتدت قميص النمور، وهم: "مبروك زايد - عساف القرني - مشعل السعيد - راشد الرهيب - عبدالله شهيل - صالح الصقري - سعيد الودعاني - سعود كريري - محمد أمين - ناصر الشمراني".
الاتحاد يتحرك لشراء عقد ريتشارد ريوس نهائيًا
يستعد نادي الاتحاد السعودي لفتح باب المفاوضات مع بنفيكا البرتغالي، من أجل الإبقاء على لاعب الوسط الكولومبي ريتشارد ريوس بصورة نهائية، وفقًا لما كشف عنه الصحفي الكولومبي جوليان كابيرا.
وأشار كابيرا إلى أن إدارة الاتحاد تعتزم التفاوض مع النادي البرتغالي للتوصل إلى اتفاق بشأن شراء عقد ريوس، في إطار مساعيها لحسم مستقبل اللاعب وضمان استمراره مع الفريق خلال المواسم المقبلة.
وكان ريوس قد انضم إلى الاتحاد في سبتمبر 2026 قادمًا من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، تنتهي بنهاية موسم 2026-2027، فيما ستحدد نتائج المفاوضات بين الناديين إمكانية تحويل الصفقة إلى انتقال دائم.
دفعة إيجابية للعميد قبل لقاء أبها
كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن أزمة إصابات ضربت صفوف فريق أبها قبل ساعات من مواجهة الاتحاد المقررة غدًا الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الثلاثي الثلاثي كيفن نكودو، نبيل فقير وخالد الشمراني، قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الفيصلي، الثلاثاء الماضي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة بدوري روشن.
وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن الجهاز الطبي لأبها حاول تجهيز الثلاثي لمباراة العميد، إلا أن حالة الثلاثي تحتاج إلى علاج وتأهيل مما يؤكد غيابهم عن اللقاء المقرر غدًا ضمن الجولة الثانية عشر.
أبها خسر (0-1)، بجانب إصابة بينما من المقرر أن يلتقي بالاتحاد في 30 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
- Getty Images Sport
الكعبي يواصل الغياب
يواصل النجم السعودي راكان الكعبي، غيابه عن قائمة نادي الاتحاد للمباراة الثالثة على التوالي بسبب الإصابة، حيث تأكد خروجه من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة أبها في الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان الكعبي قد غاب عن قائمة العميد خلال مواجهة الدرعية في الجولة الأخيرة من دوري روشن وكذلك مباراة نيفتيشي الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي انتهت بفوز النمور (2-1).
واستقر الجهاز الفني للاتحاد بقيادة ينز فيسينج على استدعاء اللاعب الشاب محمد فلاتة (19 عامًا) بالقائمة عوضًا عن راكان.
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