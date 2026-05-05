أخبار الاتحاد اليوم | "سلبية" بعد غياب عامين.. وكونسيساو يتحجج بالحظ!
كونسيساو: الحظ خذلنا.. والجمهور ليس حزينًا أكثر منا
أبدى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد، إحباطه من التعادل السلبي أمام الخلود ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن.
وأرجع المدرب البرتغالي النتيجة إلى "غياب الحظ" والافتقاد للشراسة أمام المرمى، منتقدًا في الوقت ذاته كثرة إهدار الوقت وتكرار دخول طبيب الخصم لأرضية الملعب.
وبرر كونسيساو تغييراته في التشكيل بظروف قهرية كإيقاف فابينيو وإصابة روجر، مؤكدًا احترامه لغضب الجماهير، لكنه شدد على أن "الجمهور لن يكون أكثر حزنًا منا" على ضياع فرصة بلوغ نهائي آسيا وتراجع النتائج المحلية.
جدل تحكيمي: نجاة اتحادية ومطالبات بـ "جزائيات"
شهدت المباراة حالات تحكيمية جدلية، حسمها المستشار التحكيمي سمير عثمان عبر برنامج "أكشن مع وليد".
وأكد عثمان نجاة أحد لاعبي الاتحاد من الطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 16. وفي المقابل، نفى الخبير التحكيمي وجود أي ضربات جزاء غير محتسبة في اللقاء، مؤكدًا صحة قرارات الحكم في الدقيقة 23 (مطالبة للخلود)، والدقيقتين 43 و77 (مطالبات اتحادية).
مشوار الاتحاد في الموسم الحالي: "سلبية" تاريخية ومقعد آسيوي مهدد
يواجه العميد شبح الغياب عن المشاركة القارية في الموسم المقبل، بعد تفريطه في نقطتين ثمينتين أمام الخلود.
سلبية غائبة: عاد الاتحاد لتسجيل تعادل سلبي (0-0) في دوري روشن لأول مرة منذ أكثر من عامين (نحو 25 شهرًا)، وتحديدًا منذ تعادله بالنتيجة ذاتها أمام التعاون في 5 أبريل 2024.
حظوظ النخبة: يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة لبطولة النخبة الآسيوية، فيما يحصل الرابع والخامس على بطاقتي الملحق، مما يجعل موقف الاتحاد معقدًا في الجولات الأخيرة.
حظوظ الاتحاد في خطف المقعد الآسيوي
يملك فريق الاتحاد فرصة كبيرة لانتزاع المركز الخامس المؤهل لملحق دوري أبطال آسيا للنخبة من منافسه المباشر فريق التعاون رغم التعثر في الجولة الأخيرة.
يقف الاتحاد حاليًا في المركز السادس برصيد 49 نقطة جمعها من 30 مباراة في حين يحتل التعاون المركز الخامس برصيد 52 نقطة لعب خلالها 31 مباراة.
هذا الفارق النقطي والرقمي يمنح الاتحاد أفضلية خوض مباراة إضافية مقارنة بمنافسه وحال تحقيقه الانتصار فيها سيتساوى الفريقان في عدد النقاط لتشتعل المنافسة في الجولات الختامية من المسابقة المحلية.
مباريات الحسم المنتظرة لكتيبة كونسيساو
تعتمد فرص الفريق بشكل كامل على تحقيق الانتصارات المتتالية في الجولات الأربع المتبقية له في مسابقة الدوري لتجنب فقدان حلم المشاركة القارية.
ويخوض الفريق جدولًا مضغوطًا وحاسمًا خلال شهر مايو الجاري، يأتي كالتالي:
الاتحاد ضد ضمك: الأحد 10 مايو.
الاتفاق ضد الاتحاد (خارج الديار): الخميس 14 مايو.
الشباب ضد الاتحاد (خارج الديار): الأحد 17 مايو.
الاتحاد ضد القادسية: 21 مايو.