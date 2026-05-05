أخبار الاتحاد اليوم | "سلبية" بعد غياب عامين.. وكونسيساو يتحجج بالحظ!





يواجه العميد شبح الغياب عن المشاركة القارية في الموسم المقبل، بعد تفريطه في نقطتين ثمينتين أمام الخلود.

سلبية غائبة: عاد الاتحاد لتسجيل تعادل سلبي (0-0) في دوري روشن لأول مرة منذ أكثر من عامين (نحو 25 شهرًا)، وتحديدًا منذ تعادله بالنتيجة ذاتها أمام التعاون في 5 أبريل 2024.

حظوظ النخبة: يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة لبطولة النخبة الآسيوية، فيما يحصل الرابع والخامس على بطاقتي الملحق، مما يجعل موقف الاتحاد معقدًا في الجولات الأخيرة.