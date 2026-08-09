أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | عرض مصري لنجم العميد .. إصابة قوية لآخر وتغييرات إدارية كبرى في الطريق
بعثة الاتحاد تغادر جدة
غادرت بعثة الاتحاد ظهر اليوم الأحد، جدة متجهة إلى أبوظبي الإماراتية، استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتي، بعد غدٍ الثلاثاء.
المباراة تقام ضمن الملحق المؤهل لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27.
بيراميدز يستهدف يوسف النصيري
في وقت يرغب به الاتحاد في التخلص من المهاجم المغربي يوسف النصيري، يريد بيراميدز التعاقد معه خلال الصيف الجاري، بحسب موقع "Le360" المغربي.
المصدر ذاته أوضح أن الجانب المالي يقف عائلًا أمام النادي المصري والنصيري، في ظل تقاضيه تسعة ملايين دولار مع العميد، فيما يعرض بيراميدز خمسة ملايين دولار سنويًا.
عطفًا على هذا، يدرس بيراميدز خيار الاستعارة، لمدة موسم وحيد، على أن يتقاسم راتبه مع الاتحاد بنسبة 50% لكل منهما.
تغييرات إدارية .. وجديد تحقيقات لوبي
تغييرات كبرى قريبًا .. وأندية تقود "مقاطعة" الاجتماعات بعد ممارسات غير احترافية في الدوري السعودي
في ظل حالة عدم التفاؤل المسيطرة على الغالبية في الوسط الرياضي السعودي قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن (2026/27)، هناك أنباء عن تغييرات كبرى على المستوى الإداري، قد تسعد جماهير بعض الأندية على رأسها الأهلي، في ظل الغضب من مجلس الرئيس التنفيذي الفرنسي فابريس بوكيه.
ماذا بعد التحقيق في صفقة ديون لوبي؟.. حقيقة معاقبة الاتحاد وتوضيحات مثيرة
أثارت صفقة تعاقد عملاق جدة الاتحاد مع متوسط الميدان السنغالي ديون لوبي، جدلًا كبيرًا للغاية في الشارع الرياضي السعودي؛ منذ التفاوض عليها، وحتى الإعلان عنها رسميًا.
لوبي انتقل من نادي ألميريا الإسباني إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مقابل 19 مليون يورو تقريبًا؛ حسب ما ذكرته العديد من المصادر الموثوقة، خلال الساعات الماضية.
استبشار الجمهور بإصابة روجر فيرنانديز
الجمهور يهتف "رب ضارة نافعة" .. إصابة نجم الاتحاد بقطع في الرباط الصليبي للركبة
وكأن الاتحاد تنقصه الإصابات، لزيادة معاناته الفنية في ظل عدم النجاح في تدعيم بعض المراكز خلال الصيف الجاري، قبل المواجهة المصيرية أمام الجزيرة الإماراتي!
ليفركوزن يضع الاتحاد في ورطة .. طلب ضم موسى ديابي "فورًا" والعميد يؤجل الصفقة لهذا السبب!
خرج الإعلامي السعودي محمد البكيري، من أجل توضيح القصة الكاملة الخاصة برحيل الجناح الفرنسي موسى ديابي عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
اللاعب ارتبط كثيرًا بالرحيل عن قلعة العميد خلال الأشهر الماضية، ويبدو أنه يقضي أيامه الأخيرة بالنادي، وسط أنباء اقترابه من التوقيع لنادي باير ليفركوزن الألماني.
هتان باهبري نادم على الاتحاد
فيديو | الاتحاد هو ندمه الأكبر .. هتان باهبري : أردت النصر قبل الهلال وهذا فشل انضمامي لهم!
كشف هتان باهبري لاعب الهلال والشباب السابق، عن كواليس قيام الزعيم بخطف صفقة التعاقد معه من النصر خلال عام 2019.
باهبري انضم للشباب قادمًا من الاتحاد في صيف 2016، وقدم معه مستويات مميزة، ليكون هدفًا للعديد من الأندية السعودية، أبرزها النصر والاتحاد والهلال، بالإضافة إلى محاولة ناديه لتجديد عقده.
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