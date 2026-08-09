أخبار الاتحاد اليوم | عرض مصري لنجم العميد .. إصابة قوية لآخر وتغييرات إدارية كبرى في الطريق

في وقت يرغب به الاتحاد في التخلص من المهاجم المغربي يوسف النصيري، يريد بيراميدز التعاقد معه خلال الصيف الجاري، بحسب موقع "Le360" المغربي.

المصدر ذاته أوضح أن الجانب المالي يقف عائلًا أمام النادي المصري والنصيري، في ظل تقاضيه تسعة ملايين دولار مع العميد، فيما يعرض بيراميدز خمسة ملايين دولار سنويًا.

عطفًا على هذا، يدرس بيراميدز خيار الاستعارة، لمدة موسم وحيد، على أن يتقاسم راتبه مع الاتحاد بنسبة 50% لكل منهما.



