أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | رصد 3 صفقات صيفية.. تصريحات نايف هزازي وغياب يوسف النصيري المفاجئ

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء 11 مارس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من مارس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

    نادي الاتحاد يحدد "3 صفقات" في الميركاتو الصيفي

    وضع نادي الاتحاد خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم؛ وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء.

    الصحيفة أعلنت تحديد الاتحاد، 3 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الأول؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الظهير الأيسر.

    * ثانيًا: وسط الارتكاز.

    * ثالثًا: الجناح الهجومي.

    وشددت الصحيفة على أن الإدارة الرياضية بقلعة العميد، تريد إنهاء هذه الصفقات مبكرًا؛ وذلك لتنويع الخيارات الفنية والتكتيكية أمام البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول.

    يوسف النصيري يغيب عن تدريبات الاتحاد بشكلٍ مفاجئ

    غاب المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن التدريبات الجماعية، مساء أمس الثلاثاء.

    وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، جاء غياب النصيري المفاجئ عن تدريبات الاتحاد الجماعية؛ بسبب شعوره بـ"الإجهاد".

    وأكدت الصحيفة أن المهاجم المغربي، سينضم إلى تدريبات الاتحاد الأخيرة؛ التي تسبق مواجهة نادي الرياض يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    مصير الشكوى ضد إيفان توني.. وتصريحات نايف هزازي

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 25 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و7 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

0