أخبار الاتحاد اليوم | ثنائي العميد يعود في يناير .. بيان حول مزاعم الخلاف مع ينز فيسينج وهجوم سيرجيو كونسيساو

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن ثنائي الاتحاد محمدو دومبيا وأحمد شراحيلي من المقرر أن يعودا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، خلال فترة التوقف الدولي بيناير المقبل، بالتزامن مع إقامة كأس آسيا 2027.

الثنائي يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي، حيث عانى دومبيا من قطع في الرباط الصليبي، فيما خضع شراحيلي عملية جراحية في الكاحل.



