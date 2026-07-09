أخبار الاتحاد اليوم | "نقطة سوداء" في انطلاقة إعداد العميد .. وصفقة تبادلية مع الاتفاق!

"لو أوكلت المهمة لأهلاوي يكره ‎الاتحاد لما فعل ذلك" .. إعلامي سعودي يفتح النار على إدارة بن سندي

فتح الإعلامي وليد عمر، النار على مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة فهد بن سندي، في ظل تأخر الإعلان عن المدير الفني الجديد للعميد، رغم بدء الإعداد للموسم الجديد 2026-2027.

ومنذ رحيل البرتغالي سيرجيو، بعد الأداء الكارثي في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، والخروج بـ"صفر ألقاب"، لا يزال مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد، يبحث عن مدير فني أجنبي جديد؛ لقيادة الفريق الأول

وأعاد وليد نشر تغريدة من الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، حيث بدأ الفريق تدريباته البدنية، وعلق عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا): "إدارة تفشل في توفير المتطلبات الأساسية للفريق لا تستحق البقاء ليوم واحد، يومان والفريق بلا مدرب وبلا برنامج واضح لفترة الإعداد التي تعد نواة الموسم لأي فريق يريد المنافسة وتحقيق الإنجازات".

وأضاف: "لو أوكلت المهمة لأهلاوي يكره ‎الاتحاد لما فعل ما تفعله هذه الإدارة بالنادي؟".



