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FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport
محمد سعيد

أخبار الاتحاد اليوم | "نقطة سوداء" في انطلاقة إعداد العميد .. وصفقة تبادلية مع الاتفاق!

الاتحاد
دوري روشن السعودي
آجيار لورينتينو فابينيو

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 9 يوليو 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق التاسع من يوليو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • العميد يبدأ الإعداد بدون مدرب!

    "لو أوكلت المهمة لأهلاوي يكره ‎الاتحاد لما فعل ذلك" .. إعلامي سعودي يفتح النار على إدارة بن سندي

    فتح الإعلامي وليد عمر، النار على مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة فهد بن سندي، في ظل تأخر الإعلان عن المدير الفني الجديد للعميد، رغم بدء الإعداد للموسم الجديد 2026-2027.

    ومنذ رحيل البرتغالي سيرجيو، بعد الأداء الكارثي في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، والخروج بـ"صفر ألقاب"، لا يزال مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد، يبحث عن مدير فني أجنبي جديد؛ لقيادة الفريق الأول

    وأعاد وليد نشر تغريدة من الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، حيث بدأ الفريق تدريباته البدنية، وعلق عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا): "إدارة تفشل في توفير المتطلبات الأساسية للفريق لا تستحق البقاء ليوم واحد، يومان والفريق بلا مدرب وبلا برنامج واضح لفترة الإعداد التي تعد نواة الموسم لأي فريق يريد المنافسة وتحقيق الإنجازات".

    وأضاف: "لو أوكلت المهمة لأهلاوي يكره ‎الاتحاد لما فعل ما تفعله هذه الإدارة بالنادي؟".


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    فابينيو يغازل الريال .. ولغز روبرتو مارتينيز

    "من لا يرغب في اللعب لريال مدريد؟!" .. فابينيو يغازل مورينينو بعد رحيله عن الاتحاد

    أثار النجم البرازيلي فابينيو، لاعب اتحاد جدة السابق، حالة من الجدل في الأوساط الرياضية بعد تصريحاته الأخيرة التي أبدى فيها إعجابًا كبيرًا بنادي ريال مدريد.

    "أخلاقيات المهنة منعته من تدريب النصر والاتحاد وجهة مناسبة"!.. محامي روبرتو مارتينيز يكشف الحقائق رسميًا

    كشف جيسي دي بريتر، محامي ومدير أعمال المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، عن الأسباب التي منعته من تولي القيادة الفنية لأندية النصر والاتحاد في وقت سابق.

  • JENS WISSING(C)Getty Images

    فيسينج على أبواب الاتحاد

    اقترب الاتحاد من الإعلان عن التعاقد مع المدرب الألماني ينز فيسينج لقيادة الفريق حتى صيف 2028، بحسب ما أكده موقع "كيكر" الألماني، وذلك بعد رحيله عن جامبا أوساكا الياباني.

    وكشف مدير كرة القدم بالنادي الياباني، ميكامي هيروكاتسو، أن فيسينج تمسك بخوض تجربة تدريب الاتحاد، رافضًا جميع محاولات الإبقاء عليه، ومؤكدًا أنه لم يطلب أي امتيازات أو زيادة في الراتب للبقاء.

    ومن المنتظر أن يصطحب المدرب الألماني معه يورن وولف ليعمل مستشارًا خاصًا ضمن الجهاز الفني. وفي الوقت نفسه، يواصل لاعبو الاتحاد إجراء القياسات البدنية تمهيدًا لانطلاق المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، في إطار تجهيز الفريق للمنافسة على جميع البطولات.

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  • صفقة تبادلية مع الاتفاق

    كشف الإعلامي منار الشاهين، عن اقتراب إدارة نادي الاتفاق من التعاقد مع حامد الغامدي، لاعب نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

    وأشار الشاهين في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، إلى أن هناك احتمالية أن تتم صفقة تبادلية بين الاتحاد والاتفاق، بحيث يكون حامد ضمن صفقة انتقال خالد الغنام إلى العميد.

    وكتب الشاهين في تغريدته: "ترغب إدارة الاتفاق من حسم التعاقد مع اللاعب حامد الغامدي قادمًا من الاتحاد. وبحسب المعلومات، فإن انتقال حامد سيكون من ضمن صفقة انتقال خالد الغنام، وذلك للمساهمة في تخفيض قيمة الشرط الجزائي".