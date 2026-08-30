أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | معاقبة موسى ديابي .. مفاوضات مع نجم مارسيليا ودخول ملف الخصخصة مرحلة الحسم بفضل ثلاث شركات
معاقبة ديابي .. ورفض عودة بنزيما
عقوبة ديابي وصفقتي دوان ومحرز .. الاتحاد يستعد لحل أزمته المالية بـ"نقلة نوعية" خلال أسبوع!
لم تنته ليلة الاتحاد عند صافرة الحكم فيصل البلوي، فإن ما شهدته مباراة الفتح، تكفي لأن تظل مادة للحديث خلال الساعات المُقبلة، بالتزامن مع أزمة موسى ديابي، واقتراب العميد من حسم صفقة جديدة، من أجل اكتمال الصفوف قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.
"من عافنا عفناه ولو كان غالي" .. عودة بنزيما مرفوضة في الاتحاد، وعن مارتينيلي: صفقة غريبة ستضر سامرفيل!
رفض الإعلامي السعودي بندر الخليل، فكرة عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تزامنًا مع إنهاء عقده بالتراضي مع الهلال.
تحليل مواجهة الفتح
الاتحاد تذوق من كأس القادسية: تحية إلى "نوير" الفتح .. ويجب الإسراع في تلك الخطوتين قبل قمة النصر!
إذا لم تشاهد قمة القادسية، فعلى الأرجح لن تفهم قصدي، ولكن ما أودّ قوله، إن القدر أراد أن يسترد أمانته أمام الاتحاد، فعندما منحه انتصارًا مثيرًا في الجولة الثانية، عاد ليحرمه من النقاط الثلاث أمام الفتح.
قمة كروية، قد تسجل ضمن الأغرب في سجل كرة القدم، بأنها تنتهي بالتعادل السلبي بين الاتحاد والفتح، في ملعب تمويل الأولى في الأحساء، فعلى الأقل يجب أن تشهد 7 أهداف.
مفاوضات مع لاعب يوفنتوس .. وفرصة لضم كيسييه
مستبعد من سباليتي .. الاتحاد يستهدف ضم زيجروفا
يوفنتوس، استفسار من الاتحاد بشأن إيدون زيجروفا، الذي لا يُعد مع ذلك الاسم الوحيد الموجود في قائمة النادي السعودي مشترك مع يوفنتوس، إذ تنافس الفريقان على ضم فرانك كيسييه الذي انهار انتقاله إلى يوفي، ولم يتفق مع أي فريق حتى الآن.
هذا ما كتبه روميو أجريستي، الصحفي في جول بالنسخة الإيطالية، الذي أشار إلى اهتمام نادي جدة باللاعب الكوسوفي مواليد 1999، الذي لم يستدعه لوتشيانو سباليتي اليوم لمباراة هذا المساء أمام بارما على ملعب أليانز ستاديوم.
فرصة الاتحاد .. انهيار مفاوضات يوفنتوس مع كيسييه
فرانك كيسيه انتظر يوفنتوس طويلاً، لكن وفقاً لما ذكره جانلوكا دي مارزيو عبر قنواته الخاصة فإن الظروف غير مهيأة للمضي قدماً، هذا ما أبلغه لاعب خط الوسط ليوفنتوس.
الاتحاد يتفاوض نجم مارسيليا لتعويض دوان
في ظل ضيق الوقت، وضع الاتحاد بدلًا في ظل تعثر المفاوضات مع الجناح الياباني ريتسو دوان؛ محترف آينتراخت فرانكفورت.
وبحسب الصحفي ساشا تافوليري فإن الاتحاد دخل سباق ضم إيجور بايتشاو؛ جناح مارسيليا، تحسبًا للفشل النهائي في ضم دوان.
صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم لمارسيليا الصيف الماضي قادمًا من فينورد، وشارك معه في 43 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع ثمانية آخرين.
جديد ملف الاستحواذ
أكد الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته أن ملف بيع الاتحاد لأحد الشركات دخل مرحلة الحسم، حيث تتنافس ثلاث شركات على شرائه.
وأوضح فلاته أن الأسبوع القادم سيكون حاسمًا، حيث يدرس الصندوق عروض ثلاث شركات؛ منها اثنتين أجنبيتين، على أن يختار المناسب منها، لتبدأ المفاوضات النهائية.
وأكد الإعلامي الاتحادي أن المستثمرين الأجانب في تلك الشركات وضعهم المالي جيد، ما يعني القدرة على حل أزمة النادي الجداوي.
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