أخبار الاتحاد اليوم | معاقبة موسى ديابي .. مفاوضات مع نجم مارسيليا ودخول ملف الخصخصة مرحلة الحسم بفضل ثلاث شركات

عقوبة ديابي وصفقتي دوان ومحرز .. الاتحاد يستعد لحل أزمته المالية بـ"نقلة نوعية" خلال أسبوع!

لم تنته ليلة الاتحاد عند صافرة الحكم فيصل البلوي، فإن ما شهدته مباراة الفتح، تكفي لأن تظل مادة للحديث خلال الساعات المُقبلة، بالتزامن مع أزمة موسى ديابي، واقتراب العميد من حسم صفقة جديدة، من أجل اكتمال الصفوف قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

"من عافنا عفناه ولو كان غالي" .. عودة بنزيما مرفوضة في الاتحاد، وعن مارتينيلي: صفقة غريبة ستضر سامرفيل!

رفض الإعلامي السعودي بندر الخليل، فكرة عودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تزامنًا مع إنهاء عقده بالتراضي مع الهلال.











