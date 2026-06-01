أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | معسكر الإعداد في إسبانيا يثير الغضب مبكرًا .. والكشف رسميًا عن المدير الرياضي الجديد بدلًا من رامون بلانيس
غضب من معسكر الاتحاد في إسبانيا
أكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الاتحاد استقرت على إقامة معسكر إعداد للموسم الجديد 2026-27 في مدينة ماربيا الإسبانية، خلال الفترة من 15 إلى 31 من يوليو المقبل.
هذا المعسكر قوبل باعتراضات واسعة من إعلاميي الاتحاد وجماهيره، نظرًا لقصر مدته، مع إقامته خارجيًا.
على سبيل المثال لا الحصر، علق الإعلامي الرياضي محمد أبوهداية، عبر حسابه على منصة "إكس": "مصاريف زيادة ليه؟!، كان خليتوها معسكر داخل النادي أو بالطائف طالما الفترة محدودة جدًا!".
كاربو مديرًا رياضيًا بدلًا من بلانيس
أعلنت شركة نادي الاتحاد إعادة هيكلة منظومتها الرياضية، استعدادًا للموسم الجديد 2026-27، بعد الخروج بموسم صفري والفشل في الكثير من الجوانب داخل الملعب وخارجه.
وتقرر تكليف رئيس الاستراتيجية والعمليات الكروية فرانك كاربو بمهام المدير الرياضي، على أن يتحول رامون بلانيس إلى مستشار رياضي للنادي.
دراسة شراء عقد كيلر
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن شركة نادي الاتحاد تدرس تفعيل بند الشراء في عقد المدافع الكاميروني ستيفن كيلر؛ المعار من نادي أيل ليماسول القبرصي.
وتأتي هذه الخطوة بعد المستويات الجيدة التي قدمها الكاميروني خلال الفترة الماضية، تحديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ كان خارج القائمة المحلية، وسط قناعة مسؤولي النادي بإمكاناته وقدراته.
مباراة تسويقية في شرق آسيا
أكد الصحفي الرياضي فارس الفزي أن شركة الاتحاد تتجه لإقامة مباراة تسويقية لفريق الكرة الأول قبل انطلاق الموسم الجديد، وسط مقترح أن تقام في شرق آسيا.
وأشار الفزي إلى أن هذا المقترح يأتي رغم أن الاتحاد سيبدأ موسمه مبكرًا بخوض مباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27 في 11 من أغسطس المقبل.
موعد بداية الموسم الجديد
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل رسمي اليوم الإثنين، انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن 2026-27 في 13 من أغسطس المقبل على أن ينتهي في 29 من مايو 2027.
وأوضحت الرابطة أن الموسم سيشهد توقفًا لمدة 80 يومًا موزعة بين التوقفات الدولية واستضافة المملكة لكأس آسيا 2027.