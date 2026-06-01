أخبار الاتحاد اليوم | معسكر الإعداد في إسبانيا يثير الغضب مبكرًا .. والكشف رسميًا عن المدير الرياضي الجديد بدلًا من رامون بلانيس

أكدت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الاتحاد استقرت على إقامة معسكر إعداد للموسم الجديد 2026-27 في مدينة ماربيا الإسبانية، خلال الفترة من 15 إلى 31 من يوليو المقبل.

هذا المعسكر قوبل باعتراضات واسعة من إعلاميي الاتحاد وجماهيره، نظرًا لقصر مدته، مع إقامته خارجيًا.

على سبيل المثال لا الحصر، علق الإعلامي الرياضي محمد أبوهداية، عبر حسابه على منصة "إكس": "مصاريف زيادة ليه؟!، كان خليتوها معسكر داخل النادي أو بالطائف طالما الفترة محدودة جدًا!".








