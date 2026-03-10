أخبار الاتحاد اليوم | خطوة حاسمة في قضية إيفان توني.. تطورات صفقة محمد صلاح وحقيقة "مبادلته" مع موسى ديابي

أعلنت صحيفة "المدينة" مساء اليوم الثلاثاء، فتح لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، "تحقيق" في شكوى نادي الاتحاد؛ ضد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

توني أثار الجدل بـ"احتفاليته" بهدفه، خلال فوز الأهلي (3-1) على الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

وأكدت الصحيفة أن لجنة الانضباط، خاطبت النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية؛ للحصول على "إفادة" توني، بشأن شكوى الاتحاد.

وبناء على نتيجة التحقيق، بعد الحصول على رد توني؛ سيتم اتخاذ القرار المُناسب في شكوى العميد الاتحادي، ضد مهاجم الفريق الأهلاوي.