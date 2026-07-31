أخبار الاتحاد اليوم | الهلال يحاول خطف نجم جلطة سراي واتفاق نهائي ينقل محمد صلاح للعميد!

اسم "احتياطي" قد يغضب الجمهور!.. خطة الأهلي الكاملة في ملف خليفة ماتياس يايسله
كشفت تقارير صحفية، عن دخول سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق، ضمن قائمة المُرشحين لخلافة ماتياس يايسله الذي يستعد للرحيل عن الأهلي والذهاب إلى نيوكاسل يونايتد.
وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وضع مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي "3 خيارات رئيسية"؛ من أجل خلافة الألماني الشاب ماتياس يايسله، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.
وجاءت الخيارات كالتالي : الإسباني تشافي هيرنانديز والثنائي البرتغالي فيتور بيريرا ونونو سانتو.
واستكمالًا لخبرها.. أوضحت صحيفة "الرياضية" أن إدارة عملاق جدة الأهلي، وضعت اسمين تدريبين كـ"خطة بديلة"؛ وذلك حال فشل التعاقد مع المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، أو البرتغاليين نونو سانتو وفيتور بيريرا، وهما سيرجيو كونسيساو والهولندي أرني سلوت.
خيار كونسيساو تحديدًا، قد يغضب جمهور الأهلي بشدة؛ خاصة أنهم كانوا يسخرون منه، بعد نتائجه المخيبة مع الغريم التاريخي الاتحاد.