أخبار الاتحاد اليوم | الدخول في سباق التعاقد مع نجم ليفربول .. وجلطة سراي يسعى لخطف مهاجم العميد

مع الاستقرار على رحيله بشكل رسمي عن ليفربول خلال الميركاتو الصيفي 2026، أكدت صحيفة "فوت ميركاتو"، دخول نادي الاتحاد سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

الصحيفة أوضحت أن كوناتي ارتبط اسمه بريال مدريد، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، والآن دخل الاتحاد في الحسابات، وإن كانت الصفقة ليست سهلة عليه.

صعوبة الصفقة بحسب "فوت ميركاتو" تكمن في صعوبة تقديم الاتحاد مشروع متكامل للمدافع الفرنسي في وقت يعاني به النادي من عدم استقرار إداري وفني.