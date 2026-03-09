أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | التحرك لتأمين مواجهة كأس الملك تحكيميًا .. وشكوى رسمية من إدارة العميد ضد نجم الأهلي
الاتحاد يطلب تحكيم أجنبي لمواجهة كأس الملك
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي تقدم بطلب إلى لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر لها 18 من مارس الجاري، على ملعب الإنماء في جدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الجداوي تقدمت بطلب رسمي عبر النظام الإلكتروني، قبل موعد المباراة بـ14 يومًا، وفقًا للإطار الزمني المعتمد من لجنة الحكام، مع إرفاق إيصال سداد الرسوم المالية المقررة بالتزامن مع تقديم الطلب.
شكوى رسمية ضد توني
أكد الصحفي محمد البكيري أن إدارة نادي الاتحاد تقدمت بشكوى رسمية ضد الإنجليزي إيفان توني؛ مهاجم الأهلي، أمام لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
تلك الشكوى تأتي على إثر احتفاله المثير الذي قام به بعد إحرازه الهدف الأول في الانتصار الأخير في ديربي جدة أمام الاتحاد، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي 2025-2026، والذي وصفه البعض بـ"اللا أخلاقي"، رغم توضح اللاعب أنها مجرد رقصة مضحكة طلبها منه نجله قبل المباراة.
وطالب الاتحاد في شكواه إيقاف إيفان توني وتغريمه ماليًا، باعتبار تصرفه مشين.
عودة التدريبات .. واختبارات لعوض الناشري
عاد الاتحاد اليوم الإثنين، لاستئناف تدريباته، بعدما منح البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للفريق، لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة، بعد الخسارة أمام الأهلي في ديربي الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.
ويستعد العميد لمواجهة الرياض، في 13 من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.
وفي الإطار نفسه، من المقرر أن يخضع اللاعب عوض الناشري، لاختبارات ميدانية في مران الليلة، لتحديد موقفه من مواجهة الرياض.
وكان الناشري قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الحزم، في أواخر فبراير الماضي، غاب على إثرها عن مواجهتي الخليج والأهلي الأخيرتين.
- GOAL AR
أخبار الانتقالات
إنها مرحلة الشك .. إلى محمد صلاح "احذر من الانتقال إلى الاتحاد" وموسى ديابي خلفية مثالي في ليفربول بشرط!
من أحد نجوم الصف الأول بالاتحاد، وصاحب البصمة في تحقيق لقب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 إلى منحه لقب "عالة" على الفريق من قبل الجماهير .. هكذا دار حال الجناح الفرنسي موسى ديابي بين الموسم الماضي والحالي!
صحيح أن حال الاتحاد بشكل عام تبدل تمامًا بين الموسمين من بطل إلى مجرد فريق يحاول اللحاق بالمراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا للنخبة، لكن حالة موسى ديابي الفردية تستحق الوقوف أمامها لمدى التدهور الذي يمر به، فوجوده في الملعب أصبح يعني أن فريقه يلعب بعشرة لاعبين فقط.
لكن وسط ظلام مستوى المتراجع، خرجت تقارير تزعم اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بضم صاحب الـ26 عامًا، وعلى رأسها ليفربول ليكون خليفة المصري محمد صلاح .. فماذا يحدث مع موسى ديابي؟ وهل يناسب الريدز؟
في انتظار هدية السعودية: صراع إنجليزي وإيطالي على تروسار .. وآرسنال يراقب البديل!
في ظل انتهاء عقده في صيف 2027، لا يبدو أن نادي آرسنال، يملك نية التجديد لعقد جناحه البلجيكي لياندرو تروسار، حيث بات الحديث داخل أروقة الجانرز، هو كيفية الاستفادة من بيعه ماديًا، قبل أن يدخل الفترة الحرة.
الجناح البلجيكي الذي انتقل إلى قلعة الجانرز في يناير 2023، لا يزال المدير الفني ميكيل أرتيتا، يعتمد عليه بشكل أكبر كـ"بديل"، في ظل الأدوار التي يقدمها صاحب الـ31 عامًا، داخل أرض الميدان، كجناح أيسر ومهاجم وهمي.
أسطورة تلطخت صفحته بـ"الأحمر": الاتحاد يلعب بالنار مع فابينيو .. نموذج نصراوي جديد وسيناريو بنزيما وكانتي وارد
الدرس المستفاد من الميركاتو الشتوي الماضي، أنه ليس هناك أي شيء مستبعد، كما حدث مع نادي الاتحاد، الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها، فاقدًا لاثنين من أبرز عناصره، الذين كانوا حجرًا أساسيًا في بناء العميد في موسم التتويج بثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين.
الجديد في هذا الملف، هو فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، والذي دخل الفترة الحرة في عقده، ورغم توصية اللجنة الفنية بتجديد عقده، لما يتمتع به من عدة أدوار داخل أرض الميدان، إلا أن الإدارة الاتحادية فضلت تأجيل مسألة التجديد لوقت لاحق؛ بداعي إجراء تقييم شامل للجوانب الفنية قبل اتخاذ قرار الاستمرار من عدمه.
خطوة منهجية ولا شك في ذلك، ولكن في عالم كرة القدم، قد تتغير الأمور بين ساعة وأخرى، ورغبة البقاء قد تتحول إلى رحيل مفاجئ، إذا ما ارتبط الأمر بعرض مغرٍ، كما حدث مع كريم بنزيما وانتقاله إلى الهلال، أو نجولو كانتي، الذي كان هادئًا داخل الملعب، وأيضًا خارج أسوار العميد، حينما جاء أيضًا رحيله بشكل غير متوقع إلى فنربخشة التركي.