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زهيرة عادل

أخبار الاتحاد اليوم | وضع استثنائي لفاينالدوم في تدريبات العميد .. وزميله يهاجم مدربه السابق ويصفه بالفاشل

الاتحاد
دوري روشن السعودي
جورجينيو فينالدوم

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الـ21 من أكتوبر 2026..

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.


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