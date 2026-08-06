أخبار الاتحاد اليوم | رسالة فابينيو الوداعية.. واقتراح بضم محترف الهلال بـ"نصف راتبه"

أعلن النجم البرازيلي فابينيو تافاريس، رحيله عن عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك بنهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، بشكلٍ رسمي.

وقال فابينيو في رسالة وداعية للاتحاد وعشاقه؛ نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس": "أهلًا جمهور العميد.. اليوم تنتهي رحلتي معكم كلاعب، وتبدأ كمشجع".

وشكر النجم البرازيلي جمهور الاتحاد، على الحفاوة التي وجدها منهم، خلال السنوات الثلاث الماضية؛ مؤكدًا على أنه تشرف بارتداء قميص العميد، مع حمل شارة قيادة هذا الفريق العريق.

وأضاف فابينيو: "تشاركنا الأفراح والأحزان، وحققنا الكؤوس سويًا.. استمتعت بمشاهدة إبداع جماهير الاتحاد في المدرجات، حتى أصبحت أردد الأهازيج معهم بكل حب".

وشدد فابينيو في نهاية رسالته، على أن الاتحاد سيظل دائمًا في قلبه، متمنيًا أن لا يكون أدخر أي جهد يومًا في خدمة الفريق.