أخبار الاتحاد اليوم | عضو شرف سابق يقود العميد لمرحلة انتقالية تاريخية .. وطلال حاجي يقترب من الرحيل

محاولات لضم شمس الدين طالبي

وفقًا لموقع "Footyinsider247" فإن الاتحاد دخل في مفاوضات مكثفة مع سندرلاند، من أجل التعاقد مع لاعبه شمس الدين طالبي، ويحاول إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن.

صاحب الـ21 سنة ليس من ضمن خطط سندرلاند للموسم الجديد، وخرج من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الأوروبي، ومن جانبه يحاول الاتحاد استغلال الأمر وقيده ضمن فئة أقل من 21 سنة، في الفترة المقرر حتى 20 سبتمبر الجاري.

طلال حاجي يقترب من الاتفاق

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن نادي الاتفاق يتجه للتعاقد مع طلال حاجي؛ مهاجم الاتحاد، بنظام الإعارة خلال الأيام القليلة المقبلة، مستغلًا استمرار فترة الانتقالات الصيفية الخاصة بفئة 21 عامًا.

وحال خروج صاحب الـ18 عامًا معارًا ستكون هذه هي الإعارة الثالثة له في غضون موسم ونصف، حيث خرج نحو الرياض في شتاء 2025، وفي صيف العام ذاته، تجدد الإعارة للنادي نفسه.



















