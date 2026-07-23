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أخبار الاتحاد اليوم | "نموذج قدوة" يقترب من شراء العميد .. سبب تعثر مفاوضات صلاح وعرض إيطالي لنجم الفريق
منافسة على ضم أونيديكا .. سبب تعثر صففقة صلاح
"قدم عرضه الرسمي".. الاتحاد يدخل صفقة نجم كلوب بروج بقوة
أعلن الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو رصد عملاق جدة الاتحاد، صفقة إفريقية مهمة من نادي كلوب بروج البلجيكي؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
رومانو أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن هذه الصفقة الإفريقية التي يريدها الاتحاد؛ تتمثّل في النجم النيجيري رافاييل أونيديكا، متوسط ميدان فريق كلوب بروج الأول لكرة القدم.
الكشف عن كواليس تعثر انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد.. والصفقة ممكنة بشرط!الكشف عن كواليس تعثر انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد.. والصفقة ممكنة بشرط!
يوم بعد آخر.. يظهر خبر جديد عن "مستقبل" الفرعون المصري محمد صلاح؛ الذي أعلن الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.
صلاح أعلن الرحيل عن ليفربول، بعد 9 سنواتٍ كاملة، كتب خلالها التاريخ بقميص "الريدز"؛ ولكنه لم يحدد وجهته القادمة في مسيرته الكروية، حتى الآن.
اقتراب بيع الاتحاد .. "نموذج سيكون قدوة"
بين الحين والآخر، نقرأ عنوان "اقتراب بيع الاتحاد"، دون جديد، لكن الجديد في هذا الملف كشفه الصحفي القريب من البيت الاتحادي هتان النجار، مؤكدًا أن هناك صندوق استثماري قدم بالفعل جميع الضمانات المالية اللازمة لصندوق الاستثمارات العامة، وقد حصل بالفعل على الموافقة لشراء العميد الجداوي.
وأوضح النجار أن صندوق الاستثمارات العامة المستحوذ حاليًا على نسبة 75% من ملكية الاتحاد، معجب بالصندوق الاستثماري الراغب في شراء النادي، لدرجة تجعله يطالب بتطبيق النموذج نفسه في حال بيع الأندية الأخرى سواء النصر أو الأهلي.
عوض الناشري ينضم إلى الشباب
أعلن نادي الشباب اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع لاعب الاتحاد السابق عوض الناشري في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع العميد.
وستكون هذه هي التجربة الأولى للناشري في الملاعب خارج أسوار النادي الجداوي، الذي بدأ به مسيرته الكروية، وصعد لفريقه الأول في يوليو 2020.
جنوى مهتم بضم ميتاي
أكدت صحيفة "الرياضية" اهتمام نادي جنوى الإيطالي بضم الألباني ماريو ميتاي؛ لاعب الاتحاد، خلال الصيف الجاري على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين الناديين لا تزال جارية، على أمل التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة.
جديد مفاوضات أوناحي وأمرابط
أوضحت صحيفة "Africa Foot" أن الاتحاد دخل في مفاوضات متقدمة لضم النجم المغربي عز الدين أوناحي من جيرونا الإسباني، مقابل عشرة ملايين يورو، على أن يتقاضى خمسة ملايين يورو، إذ تسعى لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، خوفًا من المزايدات على اللاعب.
على جانب آخر، تضع شركة الاتحاد التعاقد مع لاعب الوسط المغربي سفيان أمرابط أولوية بعد حسم صفقة أوناحي، إذ تتجهز لتقديم عرض بقيمة 12 مليون يورو إلى فنربخشه التركي.
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