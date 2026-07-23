أخبار الاتحاد اليوم | "نموذج قدوة" يقترب من شراء العميد .. سبب تعثر مفاوضات صلاح وعرض إيطالي لنجم الفريق

"قدم عرضه الرسمي".. الاتحاد يدخل صفقة نجم كلوب بروج بقوة

أعلن الصحفي الرياضي فابريتسيو رومانو رصد عملاق جدة الاتحاد، صفقة إفريقية مهمة من نادي كلوب بروج البلجيكي؛ لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

رومانو أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن هذه الصفقة الإفريقية التي يريدها الاتحاد؛ تتمثّل في النجم النيجيري رافاييل أونيديكا، متوسط ميدان فريق كلوب بروج الأول لكرة القدم.

الكشف عن كواليس تعثر انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد.. والصفقة ممكنة بشرط!الكشف عن كواليس تعثر انتقال محمد صلاح إلى الاتحاد.. والصفقة ممكنة بشرط!

يوم بعد آخر.. يظهر خبر جديد عن "مستقبل" الفرعون المصري محمد صلاح؛ الذي أعلن الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

صلاح أعلن الرحيل عن ليفربول، بعد 9 سنواتٍ كاملة، كتب خلالها التاريخ بقميص "الريدز"؛ ولكنه لم يحدد وجهته القادمة في مسيرته الكروية، حتى الآن.