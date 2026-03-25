Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg
أخبار الاتحاد اليوم | توضيحات مهمة عن صفقة محمد صلاح.. جدل حمد الصنيع ومشادة سيرجيو كونسيساو مع لاعبه

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء 25 مارس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من مارس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • مسؤول اتحادي يكشف تفاصيل مهمة عن صفقة محمد صلاح

    كشف أحد مسؤولي نادي الاتحاد - لم يذكر اسمه -، عن حقيقة التفاوض مع الفرعون المصري محمد صلاح؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد تأكُد رحيله عن العملاق الإنجليزي ليفربول.

    صلاح أعلن الرحيل عن ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أن وكيله رامي عباس أكد أن وجهة اللاعب القادمة، غير معروفة حتى الآن.

    ونفى المسؤول الاتحادي في تصريحات مع موقع "365Scores"، وجود أي مفاوضات أو تواصل مع محمد صلاح حاليًا؛ رغم اعترافه برغبة النادي في التعاقد معه، بالفعل.

    وشدد على أن تأثير صفقة صلاح، سيكون مشابهًا لذلك الذي حدث مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ عندما انضم إلى عملاق الرياض النصر، في يناير 2023.

    وأشار المسؤول الاتحادي إلى أن صلاح، قادر على جذب 100 مليون مُتابع للنادي؛ إذا انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، الميركاتو الصيفي القادم.

    واعتبر نفس المسؤول أن الاتحاد هو الأحق بالتعاقد مع الفرعون المصري، لأنه أول من فاوضه سابقًا، بالإضافة إلى عدم امتلاك "نجم فئة أ"، مثل رونالدو في النصر والساحر الجزائري رياض محرز في الأهلي؛ متوقعًا أن تكون هُناك منافسة شرسة مع الهلال، على الصفقة.

    "هروب" محمد صلاح من جحيم ليفربول.. ووجهاته المحتملة

    محمد صلاح "الملك الذي ترك عرشه": هرب من جحيم محتمل في ليفربول.. والألمان لن يجدوا "شماعة مصرية" لتبرير الفشل

    لم يكن إعلان الفرعون المصري محمد صلاح، الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ مجرد إنهاء قصة عادية للاعب ما مع ناديه، بل زلزالًا هز أركان "أنفيلد".

    وجهات صلاح المحتملة بعد إعلان رحيله الرسمي.. بيرس مورجان ينتظر والدوري السعودي ينافس "انتقام جوارديولا" وبرشلونة

    هنا حيث الوجه السيئ لكرة القدم، عندما تقدّم كل شيء لنادٍ بعينه، ثم تأتي النهاية لتُجبر كتب التاريخ على إغلاق صفحاتها، بطريقة هي الأسوأ.

    مشادة كونسيساو مع نجم الاتحاد.. وجدل عودة حمد الصنيع

    الاتحاد "المُتهالك" أكبر دليل.. عندما كذبت "قرعة النخبة الآسيوية 2026" مقولة مجاملة الهلال القارية

    لطالما ساد في أوساط الأندية المُنافسة لعملاق الرياض الهلال، وبين جنبات منصات التواصل الاجتماعي؛ "مقولة" تتكرر مع كل مشاركة قارية للزعيم، مفاداها أنه يتحصل على مجاملات خاصة في القرعة وغيرها.

    عودة حمد الصنيع إلى الاتحاد بين القبول والرفض .. رجل الإنجازات والانقسامات والفضائح التحكيمية في آنٍ واحد!

    وسط سيطرة هدوء التوقف الدولي على الوسط الرياضي، يبقى نادي الاتحاد على صفيح ساخن؛ في ظل الأزمات الإدارية والفنية، ووادعه المنافسة على بطولة تلو الأخرى.

    "سؤال تحوّل إلى مشادة قوية".. سيرجيو كونسيساو يعاقب نجم الاتحاد

    فرض البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، "عقوبة انضباطية" ضد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام القليلة الماضية.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

