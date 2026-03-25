أخبار الاتحاد اليوم | توضيحات مهمة عن صفقة محمد صلاح.. جدل حمد الصنيع ومشادة سيرجيو كونسيساو مع لاعبه

كشف أحد مسؤولي نادي الاتحاد - لم يذكر اسمه -، عن حقيقة التفاوض مع الفرعون المصري محمد صلاح؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد تأكُد رحيله عن العملاق الإنجليزي ليفربول.

صلاح أعلن الرحيل عن ليفربول، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إلا أن وكيله رامي عباس أكد أن وجهة اللاعب القادمة، غير معروفة حتى الآن.

ونفى المسؤول الاتحادي في تصريحات مع موقع "365Scores"، وجود أي مفاوضات أو تواصل مع محمد صلاح حاليًا؛ رغم اعترافه برغبة النادي في التعاقد معه، بالفعل.

وشدد على أن تأثير صفقة صلاح، سيكون مشابهًا لذلك الذي حدث مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ عندما انضم إلى عملاق الرياض النصر، في يناير 2023.

وأشار المسؤول الاتحادي إلى أن صلاح، قادر على جذب 100 مليون مُتابع للنادي؛ إذا انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، الميركاتو الصيفي القادم.

واعتبر نفس المسؤول أن الاتحاد هو الأحق بالتعاقد مع الفرعون المصري، لأنه أول من فاوضه سابقًا، بالإضافة إلى عدم امتلاك "نجم فئة أ"، مثل رونالدو في النصر والساحر الجزائري رياض محرز في الأهلي؛ متوقعًا أن تكون هُناك منافسة شرسة مع الهلال، على الصفقة.