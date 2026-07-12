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أخبار الاتحاد اليوم | شراحيلي يدفع العميد لمزاحمة الهلال على صفقة محلية .. وأمل وحيد للتعاقد مع فرانك كيسييه
ينز فيسينج مدربًا للاتحاد رسميًا.. العميد يقرر استنساخ تجربة الأهلي "لكن بطريقة مقلقة"
"تنافُس تاريخي على زعامة جدة، غيرة رياضية وانتقام.."؛ قل ما شئت عزيزي القارئ، فالمملكة العربية السعودية تشهد واحدًا من أكثر الديربيات إثارة ومتعة.
الحديث هُنا عن ديربي جدة الكبير بين الاتحاد والأهلي؛ فالتنافس التاريخي بين هذين الناديين العملاقين، لا يقتصر على المستطيل الأخضر فقط.
نعم.. نحن نُشاهد جدلًا كبيرًا بين إعلاميي ومؤرخي الناديين؛ بالإضافة إلى الجماهير التي تدخُل فيلكن يبدو أن نادي الاتحاد، الذي تعمد "السخرية" من الأهلي لسنواتٍ عديدة؛ اعترف ضمنيًا بنجاح قلعة الراقي في الموسمين الماضيين تحديدًا، مع رغبة في "استنساخ" تجربته.
هذا الأمر تجلى بوضوح؛ عندما أعلن العميد الاتحادي، تعاقده مع المدير الفني الألماني الشاب ينز فيسينج رسميًا. مناكفات مستمرة، في المدرجات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، كيف تحوّلت سخرية الاتحاد من الأهلي، إلى محاولة "استنساخ" تجربته - مع خطورة ذلك أيضًا -. (طالع التفاصيل)
ظرف طارئ يبعد العبود عن تدريبات الاتحاد
أعلن الاتحاد السماح للجناح عبدالرحمن العبود بالتغير عن مران الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة، للبقاء بجوار والدته التي خضعت لعملية جراحية مؤخرًا.
وقد وافق الجهازان الفني والإداري عن طلب العبود، سائلين المولى عز وجل أن يمن عليها بموفور الصحة والعافية.
خضوع نجم الاتحاد لعملية جراحية
أظهرت الفحوصات الطبية معاناة مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي من تمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل الأيسر.
الإصابة تعرض لها "شطة" خلال تنفيذه برنامج تحضيري فردي مع مدربه الشخصي خلال فترة الإجازة التي حصل عليها بنهاية الموسم الماضي.
ومن المقرر أن يخضع شراحيلي لعملية جراحية الأسبوع المقبل في مدينة بورتو البرتغالية، بعد استشارة عدد من المتخصيين في جراحة العظام وإصابات القدم والكاحل.
حمد المنتشري مديرًا للفريق الأول
قررت شركة الاتحاد تعيين لاعب العميد الأسبق حمد المنتشري مديرًا للفريق الأول لكرة القدم، ضمن إعادة الهيكلة الخاصة بالموسم الجديد 2026-27.
وقد أعرب المدير الرياضي فرانك كابو عن ثقته في قدرة المنتشري على دعم الفريق والمساهمة في إعادته للبطولات من جديد بالموسم المقبل.
الدعيع ينتقد إدارة الاتحاد
أعرب محمد الدعيع؛ الناقد الرياضي وأسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، عن استيائه من عمل إدارة الاتحاد في ظل عدم التعاقد مع صفقات جديدة حتى الآن، بجانب التأخر في التعاقد مع ينز فيسينج؛ المدير الفني الجديد للفريق.
وقال الدعيع في تصريحاته عبر برنامج "دورينا غير": "الاتحاد نايم في العسل حتى الآن، الأندية تعاقدت مع مدربين ولاعبين إلا الاتحاد لا نعلم ماذا تفعل إدارته!، الله يكون في عون الجماهير".
أمل وحيد للاتحاد للتعاقد مع فرانك كيسييه
أوضح الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو مستجدات مستقبل لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه بعد رحيله عن الأهلي بشكل رسمي.
وأكد رومانو أن أولوية كيسييه هي العودة للدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس، رغم تواصل مسؤولي بعض الأندية السعودية ومنها الاتحاد معه.
لكن لا يزال كيسييه في انتظار حدوث أي تطور إيجابي من اليوفي للتوقيع له، وإن لم يحدث سيبدأ النظر في العروض التي لديه بما فيها السعودية، وهنا يتجدد أمل الاتحاد رغم أنه على عكس رغبة اللاعب.
الاتحاد يزاحم الهلال على الهليل
أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتحاد دخل بقوة في خط تفاوض الهلال مع ناصر الهليل؛ مدافع النجمة، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بشكل مفاجئ دون تخطيط مسبق، في ظل إصابة أحمد شراحيلي خلال فترة الإجازة إبان تأديته تدريبات منفردة.
"الشرق الأوسط" أشارت إلى أن النجمة سيبيع الهليل للنادي صاحب العرض الأكبر، في ظل الخلاف مع الهلال في بعض الأمور المالية، رغم أن الإدارة منحت الأزرق الضوء الأخضر للتفاوض مع اللاعب مباشرةً.
إتمام الاتفاق بشأن صفقة خالد الغنام
أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" أن نادي الاتحاد توصل بالفعل إلى اتفاق مع نظيره الاتفاق للتعاقد مع الجناح خالد الغنام، خلال الصيف الجاري.
ومن المقرر أن تكلف الصفقة خزينة العميد 30 مليون ريال سعودي، بجانب حوافز مالية أخرى مرتبطة بالأداء.
وتشهد الصفقة كذلك انتقال اللاعب حامد الشنقيطي من الاتحاد إلى النواخذة، لكن لا تزال في انتظار موافقة لجنة الرقابة المالية للإتمام الرسمي.
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