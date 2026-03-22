أخبار الاتحاد اليوم | سر غريب لعدم محاسبة سيرجيو كونسيساو .. وإصابة محمدو دومبيا "ضارة نافعة" للاعب العميد

"مدرب مهرج" .. رد عنيف بعد إعلان رئيس الاتحاد موقفه النهائي من إقالة سيرجيو كونسيساو

أكد فهد سندي رئيس نادي الاتحاد السعودي، أنه لا يخطط بأي شكل من الأشكال للتخلي عن خدمات المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، رغم النتائج المتواضعة للفريق في الفترة الأخيرة.

الاتحاد تعرض لهزيمتين متتاليتين في دوري روشن خلال هذا الشهر، الأولى من الأهلي بنتيجة 3/1 والثانية أمام الرياض 3/1 أيضًا، لترتفع حدة التساؤلات حول مستقبل كونسيساو.

البرتغالي لم يستطع تدارك الموقف، حيث خرج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2، لتظهر مناقشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومطالب بإقالته من منصبه.

"أحدهم لا يعرف طريق النادي"!.. مفاجأة عن أعضاء إدارة الاتحاد وكشف سر غريب لعدم محاسبة سيرجيو كونسيساو

يُعيش عملاق جدة نادي الاتحاد، موسمًا صعبًا للغاية في 2025-2026؛ اكتمل بتوديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بشكلٍ رسمي.

الاتحاد خسر بـ"ركلات الجزاء" أمام نادي الخلود، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2).

وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد، وذلك بعد السقوط المدوي أمام الخلود.

فلاته كشف في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، عن أن أعضاء مجلس الإدارة المؤثرين في الاتحاد؛ يعيشون بعيدًا عن مدينة جدة أساسًا، والتي يتواجد فيها مقر النادي.

وشدد الإعلامي الرياضي على أن تواجد أعضاء مجلس إدارة العميد، في مدن سعودية أخرى بعيدًا عن جدة؛ جعلهم لا يعلمون أي شيء عن النادي، أو كيف تدار الأمور داخله.



