أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | سر غريب لعدم محاسبة سيرجيو كونسيساو .. وإصابة محمدو دومبيا "ضارة نافعة" للاعب العميد
هجوم على إدارة الاتحاد
"مدرب مهرج" .. رد عنيف بعد إعلان رئيس الاتحاد موقفه النهائي من إقالة سيرجيو كونسيساو
أكد فهد سندي رئيس نادي الاتحاد السعودي، أنه لا يخطط بأي شكل من الأشكال للتخلي عن خدمات المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، رغم النتائج المتواضعة للفريق في الفترة الأخيرة.
الاتحاد تعرض لهزيمتين متتاليتين في دوري روشن خلال هذا الشهر، الأولى من الأهلي بنتيجة 3/1 والثانية أمام الرياض 3/1 أيضًا، لترتفع حدة التساؤلات حول مستقبل كونسيساو.
البرتغالي لم يستطع تدارك الموقف، حيث خرج من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الخلود بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2، لتظهر مناقشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومطالب بإقالته من منصبه.
"أحدهم لا يعرف طريق النادي"!.. مفاجأة عن أعضاء إدارة الاتحاد وكشف سر غريب لعدم محاسبة سيرجيو كونسيساو
يُعيش عملاق جدة نادي الاتحاد، موسمًا صعبًا للغاية في 2025-2026؛ اكتمل بتوديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بشكلٍ رسمي.
الاتحاد خسر بـ"ركلات الجزاء" أمام نادي الخلود، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (2-2).
وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد، وذلك بعد السقوط المدوي أمام الخلود.
فلاته كشف في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، عن أن أعضاء مجلس الإدارة المؤثرين في الاتحاد؛ يعيشون بعيدًا عن مدينة جدة أساسًا، والتي يتواجد فيها مقر النادي.
وشدد الإعلامي الرياضي على أن تواجد أعضاء مجلس إدارة العميد، في مدن سعودية أخرى بعيدًا عن جدة؛ جعلهم لا يعلمون أي شيء عن النادي، أو كيف تدار الأمور داخله.
- Getty Images Sport
دومينجوس وبلانيس يدعمان كونسيساو
أكدت صحيفة "الرياضية" أن المدير الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو يحظى بدعم من دومينجوس سواريز؛ الرئيس التنفيذي للاتحاد، ورامون بلانيس؛ المدير الرياضي، رغم وداع كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الجداوي سينظم لكونسيساو معسكر خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في محاولة لإعادة الفريق للطريق الصحيح فنيًا.
- AFP
إصابة محمدو دومبيا "ضارة نافعة" لزميله
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن مسؤولي الاتحاد يدرسون إعادة لاعب الوسط فرحة الشمراني لتدربيات الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد إصابة لاعب الوسط المالي محمدو دومبيا بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.
وكان الشمراني قد عاد للاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي بعد قطع إعارته للرياض، لكن مشاركاته اقتصرت على فريق تحت 21 عامًا.
مشوار الاتحاد في موسم 2025-2026
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 26 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 12 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.
وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.
وانتفض العميد قاريًا، بتحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري؛ قبل أن يضرب بقوة ضد الغرافة والسد القطريين (7-0) و(4-1)، في الأسبوعين السابع والثامن.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.