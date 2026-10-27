أخبار الاتحاد اليوم | ثلاث ضربات لأبها .. وقرار مهم في العين الإماراتي قبل مواجهتي العميد

عين على الحكم | جورج إلينخينا لم يقصد لمس الكرة بيده وأدهم المخادمة احتسب ركلة جزاء.. هل تعرض الاتحاد لـ"الظلم" ضد نيفتشي؟

شهدت مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي نيفتشي الأوزبكي، مساء يوم الإثنين، لقطة مثيرة في الشوط الأول، بقيادة الحكم الأردني أدهم المخادمة.

الاتحاد فاز (2-1) ضد مضيفه نيفتشي؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

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نعم.. الاتحاد ذلك الفريق الذي كتب مجدًا كبيرًا في الملاعب الآسيوية، طوال مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة؛ ها هو يعود من الباب الكبير ضد نادي نيفتشي الأوزبكي.







