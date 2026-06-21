أخبار الاتحاد اليوم | مخطط بقيادة الهلال والنصر لتفكيك العميد .. وتعثر المفاوضات مع نجم العالمي

رغم سعي الاتحاد بقوة للتعاقد مع عبدالرحمن غريب؛ جناح الاتحاد، إلا أن المفاوضات تعثرت مؤخرًا، إذ يؤكد الصحفي الرياضي متعب بن عبدالله الهزاع أن الرغبة الأولى للاعب هي البقاء داخل النادي العاصمي.

وأوضح الهزاع أن الأيام الماضية شهدت تطورًا إيجابيًا في المفاوضات بين مسؤولي النصر وغريب، وسط مؤثرات متزايدة بشأن تقارب وجهات النظر بين الطرفين، تمهيدًا لتوقيع عقد جديد.

وتأتي رغبة النصر في استمرار غريب بناءً على توصية من المدرب البرتغالي جورج جيسوس قبل رحيله، وهو ما أيده المدير الرياضي للنادي سيماو كوتينيو.







