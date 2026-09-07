أخبار الاتحاد اليوم | حكم عربي "له سوابق مع المنتخب السعودي" يدير مواجهة العميد والشمال .. وتحدي بين بيرجفاين ومشجع هلالي

"الأمر لا يتعلق بأموال السعودية بل بسوء تخطيط فينورد" .. غضب هولندي بعد فشل انتقال أنيس حاج موسى إلى الاتحاد

شنّ مايك فيرويج وفالنتين دريسن هجوماً حاداً على مجلس إدارة فينورد يوم الاثنين في برنامج «Kick-Off» الذي تبثه صحيفة «دي تيليغراف». وكان حكمهما واضحاً: كان ينبغي على ديفي ريجو؛ المدير الرياضي، وروبرت إينهورن؛ الرئيس التنفيذي، إدارة فترة الانتقالات الأخيرة بشكل أفضل.

ردًا على قرار فينورد .. تصرف غريب من أنيس الحاج موسى بعد فشل انتقاله إلى الاتحاد!

يبدو أن الدولي الجزائري أنيس الحاج موسى، المحترف في فينورد الهولندي، قرر التعليق على فشل انتقاله إلى الاتحاد، على طريقته الخاصة، من خلال منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقام اللاعب الجزائري بتغيير صورته الشخصية عبر منصة (إنستجرام)، حيث كانت صورته السابقة تظهره مرتديًا قميص فينورد، قبل أن يغيّرها بصورة جديدة، تظهره مرتديًا قميص منتخب الجزائر، ويضع قناع أكسجين على وجهه.







