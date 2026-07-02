أخبار الاتحاد اليوم | حسم التعاقد مع لاعب الفيحاء .. رهن مصير فرانك كيسييه بخطوة مُعطلة ودومينجوس سواريز عقبة أمام المدرب الجديد

بدعم من يورجن كلوب.. الاتحاد يتفق مع "قاهر النصر" ودومينجوس سواريز عقبة أمام الصفقة!

يبدو أن مجلس إدارة عملاق جدة الاتحاد، اختار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم؛ الذي من المقرر أن "يخلف" البرتغالي سيرجيو كونسيساو، في المنصب.

الاتحاد "أقال" كونسيساو، من القيادة الفنية للفريق الأول؛ وذلك بعد "الموسم الصفري"، في 2025-2026.

فضّل أضواء البريميرليج على المال .. صدمة جديدة للاتحاد في رحلة البحث عن خليفة كونسيساو!

كشف موقع "فوت ميركاتو"، أن الاتحاد حاول التعاقد مع المدرب الفرنسي بيير ساج لقيادة العميد في الموسم الجديد، وقدم له عرضًا ماليًا ضخمًا، لكن المدرب رفض رغم الإغراءات.







