أخبار الاتحاد اليوم | عرض رسمي لضم نجم الشباب .. وتطور مفاجئ في مصير فهد سندي

مفاجأة | الاتحاد يبدأ التفاوض مع جورج جيسوس.. وثورة إدارية تشمل "جاليات" وأسماء كبيرة!

يخطط نادي الاتحاد لإحداث ثورة شاملة في صفوفه "رياضيًا وإداريًا"؛ وذلك بعد الموسم "الصفري" الكارثي، في 2025-2026.

الاتحاد فشل في التتويج بأي بطولة، خلال الموسم الرياضي المنتهي؛ مع الاكتفاء بـ"المركز الخامس"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

حسم الجدل.. حقيقة تعاقد الاتحاد مع وليد الركراكي خلفًا للمقال سيرجيو كونسيساو

كشف الإعلامي الرياضي ماجد هود، المُقرب من نادي الاتحاد، عن تطورات جديدة في "ملف" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ خلفًا للبرتغالي المقال سيرجيو كونسيساو.

وفي هذا السياق.. أكد الإعلامي الرياضي ماجد هود، أن المغربي وليد الركراكي؛ لن يكون المدير الفني الجديد لعملاق جدة الاتحاد، عكس ما تردد في وسائل الإعلام مؤخرًا.

مستجدات الاتحاد: مفاجأة في مفاوضات يورجن كلوب.. مستقبل محمد نور والعمل على صفقتين محليتين

كشف الإعلامي الرياضي عمار باحكيم، عن مفاجأة في مفاوضات نادي الاتحاد مع الألماني يورجن كلوب؛ لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلفًا للبرتغالي المقال سيرجيو كونسيساو.

باحكيم أكد عبر برنامجه "في 90"، أن الاتحاد فاوض كلوب بالفعل، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم؛ لكن ليس لخلافة كونسيساو الآن، مثلما تردد في وسائل الإعلام.











