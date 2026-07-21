أخبار الاتحاد اليوم | تغيير موعد مواجهة الجزيرة .. عائق أمام رحيل يوسف النصيري وغضب فابينيو

أكد عبدالحق المراكشي؛ عضو لجنة الحكام في نادي المغرب الفاسي، اهتمام ناديه بالتعاقد مع يوسف النصيري؛ مهاجم الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن العائق المادي يحول دون ذلك، حتى الآن.

وقال المراكشي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "فاوضنا النصيري بالفعل، لكن راتبه عائق أمامنا، إمكاناتنا لا تسمح بدفع راتب كالذي يتقاضاه مع الاتحاد".

وتابع: "قد يحدث جديد خلال الفترة المقبلة، إن تنازل النصيري عما يتقاضاه في الدوري السعودي".



