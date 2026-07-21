أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | تغيير موعد مواجهة الجزيرة .. عائق أمام رحيل يوسف النصيري وغضب فابينيو
تعديل موعد مواجهة الجزيرة
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا، تعديل مواجهة الاتحاد أمام الجزيرة الإماراتي، ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
وتقرر أن تقام المباراة يوم الحادي عشر من أغسطس المقبل، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي الإماراتية، في تمام الساعة الثامنة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – بدلًا من الساعة السابعة مساءً.
المغرب الفاسي ينتظر مبادرة النصيري للرحيل عن الاتحاد
أكد عبدالحق المراكشي؛ عضو لجنة الحكام في نادي المغرب الفاسي، اهتمام ناديه بالتعاقد مع يوسف النصيري؛ مهاجم الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن العائق المادي يحول دون ذلك، حتى الآن.
وقال المراكشي، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "فاوضنا النصيري بالفعل، لكن راتبه عائق أمامنا، إمكاناتنا لا تسمح بدفع راتب كالذي يتقاضاه مع الاتحاد".
وتابع: "قد يحدث جديد خلال الفترة المقبلة، إن تنازل النصيري عما يتقاضاه في الدوري السعودي".
برنامج خاص يجهز أوناي هيرنانديز
أشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الاتحاد وضع برنامجًا خاصًا للإسباني أوناي هيرنانديز؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتجهيزه بصورة مناسبة، تمهيدًا لتسويقه خلال الصيف الجاري.
واستُبعد أوناي من معسكر النمور الحالي في إسباني، إذ ترغب شركة الاتحاد في إعارته أو بيعه خلال الميركاتو الجاري.
النصر يغلق باب العقيدي في وجه الاتحاد
بعدما ربطت بعض التقارير الصحفية بين نادي الاتحاد وحارس مرمى النصر نواف العقيدي خلال الأيام القليلة المقبلة، أكد موقع "365Scores"، أن عملاق الرياض النصر لن يتعاقد مع حارس مرمى أجنبي جديد؛ لتعويض البرازيلي بينتو ماثيوس، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضح الموقع أن النصر سيعتمد على نواف العقيدي، كـ"حارس مرمى أساسي" في الموسم الرياضي الجديد؛ مع استغلال مقعد بينتو "الأجنبي"، لتدعيم مركز آخر.
كل ذلك يأتي؛ رغم أن جميع المؤشرات كانت تؤكد على رحيل العقيدي عن الفريق النصراوي الكبير، خلال صيف العام الحالي.
غضب فابينيو .. وحقيقة عرض إمام عاشور
واقعة كريم بنزيما تتكرر .. فابينيو يغضب من تصرف إدارة الاتحاد معه
"ما أشبه الليلة بالبارحة" .. إذ يبدو أن شركة نادي الاتحاد وضعت سياسة موحدة للتعاقد مع صفقات ميركاتو 2023، ما يتسبب في غضب النجم تلو الآخر، وآخرهم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو.
والده يحسمها رسميًا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الاتحاد
خلال الساعات القليلة الماضية؛ ارتبطت أسماء عديد اللاعبين بالانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي.
الاتحاد يعمل على تدعيم صفوفه بقوة، خلال صيف العام الحالي؛ وذلك بعد "الموسم الصفري" المخيب، في 2025-2026.
تحالف أجنبي ينقذ الاتحاد .. والقنوات الناقلة لودية أورلاندو
"لن يكون هذا الصيف" .. تحالف سعودي أجنبي لـ"الاستحواذ" على الاتحاد!
لا يزال ملف "الاستحواذ" على نادي الاتحاد، مثار جدل، في ظل اتجاه صندوق الاستثمارات العامة، نحو نقل "النسبة الكبرى" من ملكية الأندية الكبرى، على غرار الهلال.
وأعلن صندوق الاستثمارات، في إبريل الماضي، عن امتلاك شركة المملكة القابضة، لنسبة 70% من إجمال رأس مال شركة نادي الهلال، فيما بات الحديث بشأن موقف أندية النصر والأهلي والاتحاد، خلال المرحلة المُقبلة.
وكانت وزارة الرياضة، قد كشفت عن انتقال ملكية الأندية الأربعة إلى صندوق الاستثمارات، عام 2023، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص، وبموجبه يستحوذ الصندوق على نسبة 75% مقابل 25% للجمعية العمومية.
ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأورلاندو بايرتس الودية التحضرية لموسم 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
يحتضن ملعب "ماربيا" في إسبانيا ، قمة تجمع بين الاتحاد وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، مساء الثلاثاء، وذلك في إطار المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027.
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