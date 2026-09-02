أخبار الاتحاد اليوم | إتمام صفقة "خليفة رياض محرز" .. وزوجة رويس تغازل الجمهور السعودي

"لا يريد اللعب في السعودية" .. نجم شتوتجارت يرفض الاتحاد والعميد يوجه أنظاره نحو بروزوفيتش

تفاصيل جديدة تظهر من سوق الانتقالات نادي اتحاد جدة، ومحاولات العميد من أجل تدعيم الفريق بأحد النجوم من الدوريات الأوروبية، والحديث هنا عن المغربي بلال الخنوس.

وقالت تقارير ألمانية، إن الاتحاد حاول التعاقد مع اللاعب في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات في أوروبا، ولكن الصفقة لم تنجح في النهاية.

"أحدهما ليس بغريب عن السعودية"!.. الاتحاد يرصد التعاقد مع "جزائري وهولندي" قبل إغلاق الميركاتو

يعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل إغلاق الميركاتو الصيفي السعودي، في السادس من سبتمر 2026.

الاتحاد الذي ودع الموسم الماضي 2025-2026، بـ"صفر ألقاب"؛ يرغب في العودة للمنافسة على كافة البطولات بقوة، خلال العام الرياضي الحالي.