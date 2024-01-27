أحلم يا سانشو!.. دي بروينه ونجم مانشستر يونايتد وثمانية منبوذين أعادوا إشعال مسيرتهم مجددًا

قصص نجاح يمكن لسانشو تكرارها!

يطمح جادون سانشو، إلى إعادة إحياء مسيرته بعد رحيله أخيرًا من مانشستر يونايتد وانتقاله إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة بالميركاتو الشتوى للموسم الجارى.

"السعادة والمتعة والطاقة"، كانت تلك هي الكلمات التي استخدمها سانشو، لوصف مشاعره بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد والانتقال إلى فريقه السابق الذي صنع اسمه بوروسيا دورتموند.

وبعد أربعة أشهر من الغياب عن الملاعب نتيجة استبعاده من جانب إريك تين هاج، مدرب اليونايتد سيكون النجم الإنجليزي مصممًا على إحياء مسيرته مجددًا وتعويض فشله مع الشياطين الحمر، وقد بدأ سانشو، بداية جيدة مع بوروسيا دورتموند وساهم في تمريرات حاسمة في مباريات متتالية منذ عودته للدوري الألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا للتاريخ فقد نجح بعض النجوم في تحويل فشلهم إلى نجاح وأنقذوا مسيرتهم من الضياع ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي بعض قصص النجاح التي يمكن لسانشو أن يضعها أمام عينه على النحو التالي:-