"أحسنت يا بيلينجهام" .. رد ساخر واتهامات للتحكيم من والد هالاند عقب خسارة النرويج ضد إنجلترا

كانت التوقعات عالية حيث سعت النرويج إلى إحداث مفاجأة في مواجهة «الأسود الثلاثة»، وبدأت المباراة ببداية مثالية عندما تجاوزت عرضية أندرياس شيلديروب حارس المرمى جوردان بيكفورد لتمنح فريقها التقدم.

ومع ذلك، سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب بالنسبة للفريق الاسكندنافي، حيث سيطر بيلينجهام على مجريات المباراة، وسجل ثنائية ليقود رجال توماس توخيل إلى التأهل.

وشاب المباراة جدلاً تحكيمياً أثار غضب عائلة هالاند. فقد تم إلغاء الهدف الثاني للنرويج بعد معاقبة هالاند بدفع إليوت أندرسون، كما اضطرت الفيفا إلى إصدار بيان تنفي فيه أن الكرة قد اصطدمت بكاميرا علوية خلال الهجمة التي أسفرت عن هدف التعادل الذي سجله بيلينجهام.

ومع تراكم القرارات المؤلمة ضد النرويجيين، وصل التوتر في المدرجات إلى ذروته، وبلغت ذروته بإشارة بذيئة من والد هالاند، ألف-إنجي، التي التقطتها كاميرات البث بشكل واضح.



