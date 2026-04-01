تكتب مجلة «سبورت بيلد» عن «أحد أكبر التغييرات الجذرية في العقد الماضي»، والذي قد يحدث في نادي سانت جيرمان بعد انتهاء الموسم الحالي. إلا أن هذا التغيير لن يقتصر على اللاعبين والتشكيلة فحسب، بل سيشمل «مجالات مختلفة» داخل النادي.
"أحد أكبر التغييرات الجذرية في العقد الماضي": يبدو أن نادي أينتراخت فرانكفورت يتخذ إجراءات صارمة بسبب الأزمة الرياضية - وقد يغادر ما يصل إلى عشرة لاعبين
وبناءً على ذلك، قد يغادر "ما يصل إلى عشرة" لاعبين النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية. ومن بين الأسماء المذكورة: هوغو لارسون، ناثانيال براون، نامندي كولينز، فارس شايبي، جان-ماتيو باهويا، إليس سكيري، محمود داهود، إلياس باوم، ميشي باتشواي، وإيلي واهي الذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة في نادي OGC نيس.
في حين أن الخمسة الأوائل قد جذبوا اهتمام بعض الأندية الكبرى بفضل أدائهم الجيد بقميص SGE، وبالتالي يمكن بيعهم بأرباح، يبدو أن داهود وباتشواي وواهي على وجه الخصوص لا يملكون مستقبلًا رياضيًا في فرانكفورت.
وإجمالاً، قد تدر هذه المبيعات أكثر من 150 مليون يورو. فيما يتعلق بكولينز، يُقال إن الحد الأدنى الذي يقبله المسؤولون يتراوح بين 30 و35 مليون يورو، في حين أن باهويا وبراون قد يدران 40 و65 مليون يورو على التوالي.
فرانكفورت تخطط للتعاقد مع اللاعب المعار كاليمويندو
وبهذا المال، يمكن لفريق «إينتراخت» أن ينشط بدوره في سوق الانتقالات. ووفقًا للتقرير، يُعتبر بول نيبيل من نادي «1. FSV ماينز 05» ونجم الدوري الثاني لوي بن فراحات من نادي «كارلسروه» مرشحين محتملين. علاوة على ذلك، يُخطط النادي للتعاقد بشكل نهائي مع اللاعب المُعار أرنو كاليمويندو - وهو ما سيتطلب من «إينتراخت» دفع حوالي 30 مليون يورو.
وبصرف النظر عن عائدات الانتقالات المحتملة، لا يمكن لفرانكفورت أن تعول على إيرادات وفيرة. وبسبب موسم متفاوت للغاية، يهدد الفريق بفقدان فرصة المشاركة في المسابقات الدولية تمامًا. ويقع الفريق حاليًا بفارق ثماني نقاط عن المركز السادس، الذي يؤهل للمشاركة في دوري المؤتمر. ومع ذلك، قد يكون المركز السابع كافيًا أيضًا، شريطة ألا يفوز SC Freiburg بكأس DFB.