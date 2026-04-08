"أحد الأفضل!" - هاري كين يصف أسطورة يوفنتوس بهذه الصفة عقب الفوز على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وعندما سُئل عن الفائز بكأس العالم، الذي أصبح الآن يعلق بشكل متكرر على المباريات الأوروبية بصفته محللاً رياضياً، لم يتردد كين في الإعراب عن إعجابه. وقد أطلق المهاجم، الذي سجل رقماً مذهلاً بلغ 49 هدفاً في 41 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، أكبر مجاملة ممكنة.

"ديل بييرو؟ إنه أحد الأفضل"، صرح كين. "لقد نشأت وأنا أشاهد مهاجمين عظماء مثله." هذا الاعتراف يسلط الضوء على كيف كان النجم الإيطالي نموذجاً يحتذى به للجيل القادم من المهاجمين النخبة، مما ساعد في تشكيل لاعب سجل الآن 11 هدفاً في 10 مباريات فقط بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.