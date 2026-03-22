أحد الأسئلة جعله يضحك بنفسه! لينارت كارل يسافر مع نادي بايرن ميونيخ إلى ماضيه... وإلى المستقبل؟

كافأ المدرب الوطني جوليان ناجلسمان تطور مستواه بتسميته لأول مرة في تشكيلة المنتخب الألماني للمباريات الودية المقبلة ضد سويسرا وغانا.

لم يعلم كارل بذلك إلا بعد تأخير بسيط. لم يتمكن من الرد على مكالمة مدرب المنتخب لأنه، حسب قوله، كان يتلقى درساً خصوصياً في الرياضيات: "لم أرد في البداية، لكنني عاودت الاتصال به بعد خمس دقائق." وكما طلب ناجلسمان، لا يريد كارل "وضع ضغط على نفسه" في أيامه الأولى مع المنتخب الوطني: "سألعب كرتي وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام حتى أشارك في كأس العالم".

بعد انتهاء فترة المباريات الدولية، ينتظر بايرن ميونيخ مباراة خارج أرضه ضد فرايبورغ، قبل أن يواجه ريال مدريد في البرنابيو يوم 7 أبريل. بالنسبة لكارل، هذه ليست مجرد رحلة إلى نادي أحلامه وربما إلى مستقبله - إذا نجح خطته المهنية - بل هي أيضًا رحلة إلى الماضي. في سن العاشرة، خضع لتجربة تدريبية في مدريد، لكن الانتقال لم يتم في النهاية. لكن كارل أوضح أنه "لا يتذكر جيدًا" كيف كان الوضع في البرنابيو في ذلك الوقت.