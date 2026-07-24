في الوقت الحالي، لا يزال رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، مرتبطًا بعقد مع نادي «النصر»، بطل الدوري السعودي للمحترفين. ولم يتبقّ له سوى 12 شهرًا على انتهاء مدة العقد الأكثر ربحًا في عالم كرة القدم. ولا تزال هناك أهداف يتعين على المهاجم البالغ من العمر 41 عامًا تحقيقها.

ويأتي بلوغ عتبة الألف هدف في المسابقات الرسمية على رأس تلك القائمة، في حين سيتم الترحيب بفرص اللعب إلى جانب ابنه الأكبر كريستيانو جونيور إذا تمكن المراهق من تحقيق إمكاناته واختراق صفوف الكبار في عالم الاحتراف.

قد يتم الاتفاق على شروط تمتد بمسيرة رونالدو إلى منتصف الأربعينيات وما بعدها، حيث لم تنتهِ بعد مسيرته الدولية التي تضم 223 مباراة دولية و146 هدفاً. ولا يُستبعد مشاركته في المزيد من البطولات الكبرى، مثل يورو 2028 وكأس العالم التي ستُقام على أرضه عام 2030.

ومع ذلك، سيأتي يوم يتعين فيه تعليق الحذاء الذي حطم الأرقام القياسية للمرة الأخيرة. وقد يكون رونالدو قد توجه إلى الولايات المتحدة بحلول ذلك الوقت، مما يسمح بإحياء منافسته الأسطورية مع ليونيل ميسي في دوري كرة القدم الأمريكية، مع وجود وجهات مغرية في كاليفورنيا.

ومن شأن هذا الانتقال أن يتيح لرونالدو أن يخطو خطوة أولى نحو عالم هوليوود. فقد سبق له أن خاض غمار عالم السينما، حيث أطلق استوديو خاص به، كما أن شعبيته الجماهيرية الواسعة تجعله خيارًا بديهيًا لتأدية أدوار في الأفلام الضخمة التي تسعى لجذب جمهور عالمي.