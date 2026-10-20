أحدهم تم إيقافه لخمس مباريات.. الكشف عن عقوبات مصر بسبب مباراة الأرجنتين في كأس العالم!

وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ضربة قوية للمنتخب المصري بعدما أصدر عقوبات إيقاف متعددة بحق الجهاز الفني وأحد أبرز لاعبيه عقب مباراة دور الـ16 المثيرة في كأس العالم 2026.

وأكد الاتحاد الدولي أنّ المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن تلقى كل منهما عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات. وجاءت العقوبات أكثر صرامة مع المهاجم مصطفى زيكو، الذي أُوقف خمس مباريات بسبب تورطه في الأحداث التي وقعت بعد المباراة وأفسدت خروج مصر من البطولة.

وتعود هذه العقوبات إلى مواجهة عالية المخاطر أمام الأرجنتين، حيث فرّط المنتخب المصري في تقدمه بهدفين ليتلقى خسارة موجعة بنتيجة 3-2. وسيطرت على ما بعد المباراة اتهامات بتحيز التحكيم، إذ عبّر المعسكر المصري عن غضبه داخل أرض الملعب وخارجها. وتمثّل هذه التطورات نكسة كبيرة للمنتخب الوطني وهو ينتقل إلى دورته التنافسية المقبلة، خصوصاً أنّ الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مؤخراً الموافقة على تمديد عقد حسام حسن حتى كأس العالم 2030.



