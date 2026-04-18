أحدهما وقع عقدًا جديدًا والآخر مستقبله مجهول.. الكشف عن مصير روديجر وألابا في ريال مدريد!
روديجر مستمر في البرنابيو
توصل روديجر إلى اتفاق مع ريال مدريد، ومن شبه المؤكد أنه سيوقع على تمديد عقده لمدة عام واحد هذا الصيف. أصبح اللاعب الدولي الألماني، الذي انضم إلى النادي كلاعب حر قادمًا من تشيلسي في صيف 2022، بطلاً محبوبًا بين جماهير ريال مدريد. بعد أن حصد بالفعل ألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك - من بين ألقاب أخرى عديدة - خلال فترة وجوده في إسبانيا، غيّر حضوره المستمر في قلب الدفاع موقف النادي بعد أن بدا أنه يتجه نحو الباب الخلفي قبل بضعة أشهر فقط.
ووفقاً لتقارير الخبير في شؤون الانتقالات ماتيو موريتو، فإن بقاء اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً في البرنابيو هو نتيجة لأدائه القوي طوال موسم 2025-2026. على الرغم من معاناته من إصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب لعدة مباريات، مما حد من مشاركاته إلى 21 مباراة فقط في جميع المسابقات، إلا أن المستوى الفردي لروديجر أقنع مجلس الإدارة بأنه لا يزال عنصرًا أساسيًا في خط دفاع ألفارو أربيلوا في المستقبل القريب.
ألابا يستعد للرحيل في الصيف
في حين حصل روديجر على فرصة ثانية، فإن الوضع أقل وضوحًا بكثير بالنسبة لديفيد ألابا. ومن المتوقع أن يغادر المدافع النمساوي النادي هذا الصيف، في ظل سعي ريال مدريد لتجديد خياراته الدفاعية. وقد عانى ألابا، الذي انضم إلى النادي في صفقة انتقال مجانية قادمًا من بايرن ميونخ عام 2021، خلال المواسم الأخيرة من مشاكل الإصابات وتراجع مستواه.
يمثل قرار التخلي عن ألابا نهاية حقبة للاعب الذي لعب دوراً أساسياً في فوز النادي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة. ومع ذلك، بعد أن شارك لمدة 398 دقيقة فقط في 13 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، تضاءل دوره بشكل كبير. مع رغبة "البلانكوس" الشديدة في خفض متوسط أعمار اللاعبين وتقليل تكاليف الرواتب، يبدو أن هذا اللاعب المخضرم متعدد الاستخدامات سيكون الضحية البارزة لفترة الانتقالات المقبلة.
البحث عن تعزيزات دفاعية
مع اقتراب رحيل ألابا، سيكون ريال مدريد نشطًا في سوق الانتقالات بحثًا عن بديل ذي جودة عالية. تدرك إدارة النادي أن الاعتماد فقط على إيدر ميليتاو وروديجر المتقدم في السن يمثل استراتيجية محفوفة بالمخاطر، لا سيما بالنظر إلى المتطلبات البدنية التي يفرضها جدول مباريات كرة القدم الحديثة على مستوى النخبة. ويأتي تعزيز عمق التشكيلة في مقدمة أولويات ريال مدريد، الذي يسعى لتجنب أزمات الإصابات التي عانى منها في السنوات الأخيرة.
وبحسب ما ورد، يبحث الملكي عن عدة مدافعين شباب في جميع أنحاء أوروبا لإيجاد شريك لميليتاو يمكن إدخاله تدريجياً خلال الاثني عشر شهراً القادمة. وتعتقد الإدارة أن كلاً من ميليتاو وروديجر سيحتاجان إلى إدارة حذرة طوال الموسم القادم للحفاظ على مستويات لياقتهما البدنية القصوى استعداداً للمرحلة الحاسمة من الموسم.
إصلاح شامل بعد موسم خالٍ من الألقاب
تأتي أنباء التعاقد في وقت يشهد توتراً شديداً في العاصمة الإسبانية، حيث يواجه ريال مدريد حقيقة خروجه للموسم الثاني على التوالي دون أي لقب. ويُعتبر هذا الجفاف غير مقبول وفقاً للمعايير العالية للنادي، ويُقال إن الرئيس فلورنتينو بيريز يخطط لإجراء تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريق لضمان عودته إلى قمة كرة القدم الأوروبية.
أدى أداء ريال مدريد المخيب للآمال إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي بعد هزيمته أمام بايرن ميونخ. وكان حظه أسوأ في كأس الملك، حيث تعرض لخروج مفاجئ من دور الـ16 على يد فريق ألباسيتي الذي يلعب في الدرجة الثانية. ويحتل العملاق الإسباني حالياً المركز الثاني في الدوري الإسباني، متأخراً عن المتصدر برشلونة بفارق كبير يبلغ تسع نقاط.