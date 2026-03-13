"في رأيي، هو اللاعب الذي أفضل اللعب معه في هذا الفريق"، قال إكيتيكي عن لاعب المنتخب الألماني. "أنا أحب اللاعبين الآخرين أيضًا، ولكن عندما تلعب كمهاجم ولديك لاعب رقم 10 يفهم كرة القدم جيدًا ويريد أن يلعب بنفس أسلوبك، فإن ذلك يجعل الأمور أسهل".

بينما انتقل إكيتيكي قبل بداية الموسم من فرانكفورت إلى الريدز مقابل 95 مليون يورو، انتقل فيرتز من باير ليفركوزن مقابل 125 مليون يورو. وإذا كان الأمر متروكًا للفرنسي، فإن الاثنين لديهما الكثير ليحققاه معًا.

"أخبرته أننا يمكننا تحقيق إنجازات كبيرة إذا لعبنا معًا. عندما يمرر لي الكرة، أردها له، ثم يحدث شيء ما"، قال إكيتيكي. "أحب اللعب معه وأعلم أنه لاعب يمكنه تمرير العديد من الكرات لي طوال الموسم. من الجيد أن يكون لديك لاعب مثله بجانبك، يجعلك تتألق."