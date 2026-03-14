"أجل، أيها العجوز" - كيليان مبابي يوجه نكتة ودودة إلى تييري هنري، بينما يستعرض أسطورة أرسنال والمنتخب الفرنسي قوته البدنية

لا يزال الرجل الذي قاد منتخب فرنسا تحت 21 عامًا إلى الفوز بالميدالية الفضية في أولمبياد باريس يبذل جهدًا شاقًا في صالة الألعاب الرياضية للحفاظ على لياقته البدنية. ونشر أيقونة فريق آرسنال، عبر حسابه على إنستغرام يوم السبت، صورتين سيلفي وهو عاري الصدر عقب جلسة تدريبية مكثفة استمرت ساعة واحدة. وأرفق هنري صور جسده المفتول العضلات بعبارة بسيطة لكنها مؤثرة لمتابعيه: "اعمل بجد، وتناول طعامًا صحيًا، وتجنب السكر".

إنه مستوى من التفاني جعل المهاجم الأسطوري يبدو وكأنه لا يزال قادراً على ارتداء حذائه اليوم. غالباً ما كان هنري حريصاً على حماية زميله الأصغر سناً، وقد أشار مؤخراً إلى أن مبابي تعرض للحكم عليه بشكل غير عادل خلال معظم مسيرته بسبب "الكافيار" الذي قدمه للجماهير منذ أن كان مراهقاً. والآن، يبدو أن الأدوار قد انعكست، حيث يراقب التلميذ معلمه وهو يستعرض أسلوب حياته المنضبط.