أجبر مشجعو توتنهام المحبطون أنفسهم على إلغاء الاحتجاج المقرر ضد مجلس الإدارة، بعد أن تعهدوا بـ«الوقوف خلف الفريق» في المباراة الحاسمة لتجنب الهبوط أمام نوتنغهام فورست

وصلت الأجواء في ملعب توتنهام هوتسبير إلى نقطة الانهيار في أعقاب سلسلة نتائج كارثية تركت النادي يتخبط في المركز السادس عشر. لم يحقق توتنهام أي فوز في آخر ثماني مباريات، ويحتل المركز الذي يسبقه بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، التي يحتلها حالياً وست هام يونايتد. وبينما كان من المقرر تنظيم احتجاج واسع النطاق ضد مالكي النادي بالتزامن مع زيارة نوتنغهام فورست يوم الأحد، قررت مجموعة "تغيير من أجل توتنهام" (CFT) تأجيل هذه الخطوة. ويأتي هذا القرار نتيجة إدراك أن النادي يواجه تهديداً كبيراً لوضعه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما دفع المشجعين إلى إعطاء الأولوية للبقاء في الدوري على حساب المظالم المؤسسية.