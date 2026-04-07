أشاد هافرتز، صاحب هدف الفوز لأرسنال، بالحارس رايا عقب فوز «المدفعجية» 1-0 على سبورتنج لشبونة.

ورغم أن هافيرتز احتل عناوين الصحف بفضل هدفه في الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أنه سارع إلى الإشارة إلى أن النتيجة جاءت بفضل الأساس الذي وضعه الحارس الإسباني بين القائمين.

وفي حديثه إلى Amazon Prime بعد صافرة النهاية، لم يتردد هافرتز في تقييم موهبة رايا، قائلاً: "لا يصدق. أعتقد أنه لا يزال يُستخف به في عالم كرة القدم، لكن بالنسبة لي، في الموسمين الماضيين، كان أفضل حارس مرمى في العالم. إنه رائع، لقد أنقذنا مرات عديدة ونحن سعداء جداً بوجوده معنا."







