أثبت ديفيد رايا أنه «الأفضل في العالم»، حيث أشاد كاي هافرتز بحارس مرمى أرسنال «المُهمَل» عقب الفوز المتأخر على سبورتينغ لشبونة
هافرتز يشيد بزميله «المُهمَل»
أشاد هافرتز، صاحب هدف الفوز لأرسنال، بالحارس رايا عقب فوز «المدفعجية» 1-0 على سبورتنج لشبونة.
ورغم أن هافيرتز احتل عناوين الصحف بفضل هدفه في الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أنه سارع إلى الإشارة إلى أن النتيجة جاءت بفضل الأساس الذي وضعه الحارس الإسباني بين القائمين.
وفي حديثه إلى Amazon Prime بعد صافرة النهاية، لم يتردد هافرتز في تقييم موهبة رايا، قائلاً: "لا يصدق. أعتقد أنه لا يزال يُستخف به في عالم كرة القدم، لكن بالنسبة لي، في الموسمين الماضيين، كان أفضل حارس مرمى في العالم. إنه رائع، لقد أنقذنا مرات عديدة ونحن سعداء جداً بوجوده معنا."
أداء رايا البطولي يحافظ على سبورتنج بعيدًا
كانت تلك الليلة التي اضطر فيها رايا إلى تقديم أفضل ما لديه لمنع الفريق البرتغالي من التقدم مبكراً. ففي غضون الدقائق الخمس الأولى، أبعد رايا تسديدة ماكسي أراوجو المتجهة إلى المرمى إلى العارضة، بعد أن شق أوسماندي ديوماندي دفاع أرسنال بتمريرة دقيقة.
ولم يتوقف الضغط عند هذا الحد، حيث واصل الفريق المضيف اختبار عزيمة لاعبي لندن. وأشار المهاجم السابق لنيوكاسل آلان شيرر إلى أهمية مساهمة الحارس، قائلاً: "لقد تحدثنا عن عمق تشكيلة أرسنال هذا الموسم، وهذا هو السبب، لأنه عندما تضع لاعبين بمستوى الجودة الذي أظهره مارتينيلي وهافيرتز الليلة، فإنك تريدهم أن يواصلوا اللعب ويؤثروا على المباراة، وقد فعلوا ذلك. ولكن لولا براعة ديفيد رايا في الخلف، لما تمكنوا من الحصول على أي شيء".
اللاعبون البدلاء المتميزون يصنعون الفارق في لشبونة
بعد مباراة افتقرت إلى المستوى الحقيقي لفترات طويلة، لجأ ميكيل أرتيتا إلى مقاعد البدلاء بحثًا عن حل. وتبين أن إشراك غابرييل مارتينيلي وهافيرتز كان قرارًا صائبًا، حيث تعاون الاثنان في اللحظات الأخيرة لانتزاع فوز مهم خارج أرضنا. قدم مارتينيلي التمريرة الحاسمة، بينما أظهر هافيرتز رباطة جأشه.
"تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة أمر رائع دائمًا، خاصة أمام الجماهير، ونحن نقبل هذا النتيجة"، أوضح هافيرتز. "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به الأسبوع المقبل، لكننا نقبل النتيجة بالتأكيد. بخصوص تمريرة غابرييل مارتينيلي: رائعة، هذا اللاعب يتمتع بجودة عالية للغاية. من الواضح أنك كلاعب هجوم أو لاعب وسط مهاجم تنتظر دائمًا هذه اللحظات. لقد نفذها بشكل رائع، لذا الفضل يعود لمارتينيلي".
الغانرز يتطلعون إلى نهائي كبير
يُعد هذا الفوز دفعة قوية لفريق أرتيتا، الذي تعرض لانتقادات شديدة بعد التعثر الأخير على الصعيد المحلي، حيث خسر أمام مانشستر سيتي في كأس كاراباو، قبل أن يُقصى من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ساوثهامبتون في نهاية الأسبوع. أقر هافرتز بأهمية هذا التحول، مشيرًا إلى أن الفريق لا يزال في صراع قوي على الألقاب الكبرى مع اقتراب الموسم من نهايته. وسيخوض فريق شمال لندن الآن مباراة الإياب متقدمًا بنتيجة 1-0.
واختتم اللاعب الدولي الألماني قائلاً: "إنه بالتأكيد تحول كبير بالنسبة لنا لأننا خسرنا آخر مباراتين. لذلك أردنا تحقيق تحول اليوم وقد حققنا ذلك".