Getty Images Sport
ترجمه
"أتوقع المزيد" - مدرب ليون يوجه تحذيرًا للاعب ريال مدريد المعار إندريك بشأن مستويات أدائه
فونسيكا يطالب بالتحسين
أعرب فونسيكا علنًا عن إحباطه من المستوى الحالي لإندريك، مؤكدًا على ضرورة أن يتحمل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مزيدًا من المسؤولية داخل الملعب. وكان المهاجم، الذي انضم إلى ليون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادمًا من ريال مدريد بهدف الحصول على فرصة المشاركة بانتظام مع الفريق الأول، قد بدأ الموسم بقوة، لكنه واجه صعوبة في الحفاظ على هذا الزخم مع اقتراب الموسم من ذروته.
وفي حديثه قبل مباراة ليون مع لوريان يوم الأحد، لم يتردد المدرب البرتغالي في تقييمه للشاب. وقال فونسيكا يوم الجمعة: "لست راضياً عن أداء إندريك. لست هنا لتدمير اللاعبين، لكنني أتوقع المزيد من لاعب مثل إندريك، وأعتقد أن عليه واجب بذل المزيد من الجهد".
- Getty Images Sport
تراجع في المستوى خلال سلسلة الهزائم أمام ليون
تأتي انتقادات فونسيكا في توقيت يتبع نتيجة مخيبة للآمال حققها العملاق الفرنسي، حيث كان دور إندريك هامشياً إلى حد كبير خلال التعادل 0-0 أمام أنجيه في 5 أبريل. وقد مددت هذه النتيجة سلسلة مباريات ليون دون فوز إلى تسع مباريات في جميع المسابقات، وهو تراجع أدى إلى ابتعاده عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا وتراجعه إلى المركز السادس في جدول الترتيب.
ورغم أن اللاعب المعار من ريال مدريد سجل ستة أهداف في 15 مباراة، إلا أن فعاليته التهديفية تلاشت وسط معاناة الفريق بشكل عام. ولم يتمكن ليون من تسجيل سوى ثلاثة أهداف في آخر ست مباريات، مما زاد الضغط على مهاجميه النجوم لاستعادة حسهم التهديفي.
تألق دولي مقابل صعوبات محلية
ومن المثير للاهتمام أن الصعوبات التي يواجهها إندريك على الصعيد المحلي تتناقض بشكل حاد مع أدائه الأخير على الساحة الدولية. فخلال فترة التوقف الأخيرة، كان المراهق أحد أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي في الفوز الودي 3-1 على كرواتيا في أورلاندو، حيث حصل على ركلة جزاء وقدم تمريرة حاسمة بعد دخوله كبديل. ومع ذلك، سارع فونسيكا إلى رفض أي أعذار تتعلق بإرهاق السفر عند عودة اللاعب إلى مهام النادي.
وقال فونسيكا عند مناقشة الحالة البدنية للاعب: "قال إنه متعب قليلاً من الرحلة [العودة من أورلاندو]". "لكنني أعتقد أن عليه مسؤولية بذل المزيد من الجهد". وتشير تعليقات المدرب إلى أنه يتوقع من اللاعب المعار البارز أن يكون قدوة للآخرين، بغض النظر عن متطلبات جدول المباريات الدولية.
- Getty Images Sport
فترة حاسمة بالنسبة لآمال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا
المخاطر كبيرة بالنسبة للاعبين والنادي على حد سواء مع اقتراب مباراة الأحد المقبلة على أرضهم أمام لوريان. ويبتعد ليون حالياً بنقطتين عن ليل صاحب المركز الثالث، مع بقاء ست جولات فقط على نهاية موسم الدوري الفرنسي. ونظراً لأن احتلال مركز ضمن المراكز الثلاثة الأولى يضمن التأهل التلقائي إلى البطولة الأوروبية الأبرز، فإن هامش الخطأ ضئيل للغاية في ملعب جروباما.