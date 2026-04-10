"أتوقع المزيد" - مدرب ليون يوجه تحذيرًا للاعب ريال مدريد المعار إندريك بشأن مستويات أدائه

أعرب فونسيكا علنًا عن إحباطه من المستوى الحالي لإندريك، مؤكدًا على ضرورة أن يتحمل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مزيدًا من المسؤولية داخل الملعب. وكان المهاجم، الذي انضم إلى ليون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر قادمًا من ريال مدريد بهدف الحصول على فرصة المشاركة بانتظام مع الفريق الأول، قد بدأ الموسم بقوة، لكنه واجه صعوبة في الحفاظ على هذا الزخم مع اقتراب الموسم من ذروته.

وفي حديثه قبل مباراة ليون مع لوريان يوم الأحد، لم يتردد المدرب البرتغالي في تقييمه للشاب. وقال فونسيكا يوم الجمعة: "لست راضياً عن أداء إندريك. لست هنا لتدمير اللاعبين، لكنني أتوقع المزيد من لاعب مثل إندريك، وأعتقد أن عليه واجب بذل المزيد من الجهد".