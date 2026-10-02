"أتمنى أن يُصاب ديمبيلي وأوليسي بنزلات برد شديدة!" .. مانشيني يعلق على مواجهة إيطاليا وفرنسا

يترقّب مانشيني بشغف رحلة إيطاليا المقبلة إلى باريس لمواجهة فرنسا يوم الجمعة المقبل. ويُمثّل هذا اللقاء القوي على ملعب "ستاد دو فرانس" أول مباراة لزيدان على أرضه منذ توليه قيادة المنتخب الوطني.

لا يزال المنتخبان يبحثان عن توازنهما تحت قيادة مدربيهما، ما يُمهّد لمواجهة مثيرة. ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعد فوزين متتاليين بنتيجة 1-0 على تركيا وبلجيكا، في حين عاش المنتخب الإيطالي انطلاقة متذبذبة.

فقد تعرّض الضيوف لهزيمة بنتيجة 2-0 أمام بلجيكا في مباراتهم الافتتاحية قبل أن يستعيدوا توازنهم بفوز كبير 4-1 في تركيا. وقد أجرى مانشيني تدويراً واسعاً لتشكيلته عبر هاتين المباراتين، تاركاً تشكيلته الأساسية ليوم الجمعة في حكم المجهول تماماً.