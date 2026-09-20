أتلتيكو وريال مدريد | سيميوني لعبها بذكاء.. جولر خارج الديربي بجسده وعقله وسلاح بايينا لا يزال فعالًا!

دخل النادي الملكي هذه القمة متسلحًا بالحالة الفنية المبهرة التي يقدمها التركي أردا جولر هذا الموسم، إذ تحول الفتى الشاب إلى البوصلة الحقيقية ومصدر الإلهام الأول في رسم الهجمات وصناعة الخطورة.

تؤكد الأرقام المسجلة في الليجا هذه الهيمنة، حيث يعتلي جولر صدارة لاعبي الفريق في صناعة الفرص المحققة للتسجيل بواقع 8 فرص كاملة، فضلًا عن قيادته المطلقة لصناع اللعب في التمريرات المفتاحية بمعدل مذهل يصل إلى 4.5 تمريرة في المباراة الواحدة.

لم تتوقف خطورة النجم التركي عند الثلث الهجومي الأخير فقط، بل امتدت لتجعله صاحب ثاني أعلى معدل في إرسال الكرات الطولية الدقيقة بين عناصر فريقه بـ 3.2 كرة لكل لقاء، إلى جانب تصدره قائمة الأهداف المصنوعة المتوقعة برصيد 2.98.

ترافقت هذه الجودة مع التزام بدني خارق جعله أكثر لاعبي الفريق قطعًا للمسافات بمعدل 10.4 كيلومتر في كل 90 دقيقة، هذه المعطيات جعلت من تعطيل جولر المسألة الوجودية الأولى أمام دييجو سيميوني، فالحد من خطورته يعني تلقائيًا عزل ثنائي الهجوم كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وحرمانهما من الكرات السامة.



