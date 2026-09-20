أتلتيكو وريال مدريد | بديل فينيسيوس يُحرج مبابي.. ديوماندي يسرق الأضواء وبرشلونة المستفيد الأكبر من سقوط مورينيو!

على النقيض تمامًا، جاء دخول الإيفواري الشاب يان ديوماندي في الدقيقة 54 على حساب فينيسيوس ليقلب المعادلة الهجومية للنادي الملكي رغم النقص العددي.

لم يرهب اللاعب الشاب أصحاب الأرض ولعب بشجاعة غير عادية، فكان المنفذ الوحيد الذي تنفست منه تشكيلة جوزيه مورينيو في الدقائق الحاسمة. استطاع ديوماندي بمراوغاته الجريئة وسرعته الفائقة إحراج جبهة أتلتيكو اليمنى بالكامل، متفوقًا في الصراعات الثنائية أمام جوليانو سيميوني وماركوس يورينتي، ومتحصلًا على مخالفات حاسمة دفعت الكوري لي كانج إن لارتكاب خطأ نال على إثره إنذارًا قبل خروجه.

كاد ديوماندي أن يدون اسمه بأحرف من ذهب حين انفرد وصوب أخطر كرات ريال مدريد في الدقيقة 77 والتي تصدى لها يان أوبلاك بصعوبة، ليواصل تحركاته الشرسة التي أسفرت في النهاية عن ركلة ثابتة أثمرت هدف تقليص الفارق برأسية أنطونيو روديجر في الدقيقة 89 بصناعة بيرناردو سيلفا.

أثبتت الدقائق التي لعبها ديوماندي أن الرهان على الأسماء الرنانة وحدها لم يعد كافيًا في مواجهات الصدام المباشر.

ظهور الجناح الشاب بهذه الحيوية والقتالية، مقارنة بمردود فينيسيوس المتواضع ومبابي المنعزل تمامًا، يضع المدرب جوزيه مورينيو أمام حقيقة فنية لا مفر منها في قادم الجولات، حيث بات التساؤل مشروعًا حول أحقية الشاب الإيفواري بمساحة أكبر في التشكيل الأساسي على حساب نجوم لم يظهروا الشغف الكافي لإنقاذ الفريق في اللحظات الحرجة.



