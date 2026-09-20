أتلتيكو وريال مدريد | بديل فينيسيوس يُحرج مبابي.. ديوماندي يسرق الأضواء وبرشلونة المستفيد الأكبر من سقوط مورينيو!

تحول ملعب ميتروبوليتانو إلى مسرح أعلن فيه برشلونة انتصاره دون أن يلعب دقيقة واحدة، بعدما أسفر سقوط ريال مدريد أمام جاره اللدود بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة السابعة عن تقديم هدية ذهبية للمتصدر الكتالوني.
جلس برشلونة يتابع صراع العاصمة بأعصاب باردة وهدوء تام، محققًا المكسب الأكبر من جولة الديربي، حيث واصل البلوجرانا عزفه المنفرد على قمة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة محققًا 21 نقطة من سبعة انتصارات متتالية وبسجل تهديفي كاسح سجل خلاله 31 هدفًا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة بعد تلقيه الهزيمة الثانية هذا الموسم.
اتسع الفارق إلى ست نقاط كاملة بين الغريمين، في مؤشر على أريحية كتالونية تامة تضع كل الضغوط في معسكر الغريم التقليدي قبل الكلاسيكو بجولتين فقط.
لم تتوقف خسائر ريال مدريد عند اتساع الفارق مع المتصدر، بل امتدت لتهدد موقعه في الترتيب بعدما انتزع أتلتيكو مدريد وصافة الجدول برصيد 16 نقطة.
باتت كتيبة جوزيه مورينيو مهددة رسميًا بالتراجع إلى المركز الرابع قبل فترة التوقف الدولي، في حال نجاح ريال بيتيس في تحقيق الفوز أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا في ختام مباريات الجولة، إذ يمتلك بيتيس 13 نقطة في المركز الرابع وتفصله نقاط الفوز للانقضاض على المركز الثالث مستغلًا تعثر الريال.
تزيد هذه النتيجة من تعقيد حسابات ريال مدريد قبل موعد كلاسيكو الأرض المرتقب بعد التوقف الدولي، حيث سيدخل برشلونة المواجهة بهدوء تام وبأفضلية نفسية ونقطية كاسحة، بينما سيكون ريال مدريد مجبرًا على اللعب تحت وطأة تهديد حقيقي باتساع الفارق إلى تسع نقاط بحلول الجولة العاشرة، وربما أكثر من ذلك في حال تعثر جديد، مما يجعل أي خطأ إضافي بمثابة ضربة قاصمة لآماله في المنافسة على لقب الليجا في وقت مبكر جدًا من الموسم.