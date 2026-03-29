أتلتيكو مدريد يستعد لتقديم عرض ضخم لتمديد عقد جوليان ألفاريز وسط اهتمام برشلونة وأرسنال بضمه

وفقًا لصحيفة «ماركا»، فإن نادي أتلتيكو مدريد مصمم على ضمان مستقبل ألفاريز رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2030، والذي يتضمن بندًا مذهلاً لفسخ العقد بقيمة 500 مليون يورو. وقد قرر النادي اتخاذ خطوة حاسمة وسط تكهنات الانتقالات، وذلك من خلال عرض زيادة كبيرة في راتب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة المقترحة حوالي 10 ملايين يورو في الموسم، تتألف من راتب ثابت قدره 9 ملايين يورو ومليون يورو إضافي في شكل مكافآت أداء يسهل تحقيقها. ومن شأن هذه الحزمة الضخمة أن تجعل المهاجم في نفس مستوى يان أوبلاك كأعلى لاعب أجراً في الفريق.