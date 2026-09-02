وعلى الرغم من الرغبة الواضحة للمهاجم في الانتقال إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ظل أتلتيكو مدريد مصراً على رفضه التفاوض مع منافس محلي مباشر.
ترجمه
"الحياة لن تقف رغم غرابة موقف أتلتيكو مدريد" .. داني أولمو يوجه رسالة لخوليان ألفاريز بعد فشل انتقاله لبرشلونة
أولمو يشكك في موقف أتلتيكو مدريد
عاد أولمو هذا الأسبوع إلى مسقط رأسه تيراسا للاحتفال بفوز إسبانيا مؤخرًا بكأس العالم، لكن الحديث سرعان ما تحول إلى أنشطة الانتقالات الصيفية للنادي. وسُئل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بشكل خاص عن ألفاريز، المهاجم السابق لمانشستر سيتي الذي ارتبط اسمه بشدة بكاتالونيا قبل أن يعيق أتلتيكو مدريد هذه الصفقة بشكل قاطع، حيث رفض عرضًا تجاوز 100 مليون يورو ورفض التفاوض مع منافس محلي على الرغم من رغبة اللاعب في الانضمام إلى برشلونة.
وفي حديثه مع وسائل الإعلام أثناء عودته إلى مسقط رأسه، لم يخفِ أولمو دهشته من الطريقة التي تعامل بها صانعو القرار في ملعب «الميتروبوليتانو» مع هذه الحالة.
وعندما سُئل عما إذا كان يتفهم الموقف المتشدد الذي اتخذه أتلتيكو بخصوص المفاوضات، أجاب أولمو: "بصراحة، لا أفهم ذلك. في النهاية، لكل منا أحلامه. أعتقد أن خوليان كان واضحاً أيضاً في هذا الجانب. لقد كافح من أجل أحلامه، لكن في النهاية هناك أيضاً ظروف خارجية أخرى لا يمكن للمرء التحكم فيها. وبهذا المعنى، كان هذا أحدها، وهذا أمر بديهي. لكن الحياة تستمر. هذا لا يوقفها".
- AFP
البناء من أجل المستقبل بدون ألفاريز
ورغم أن الفشل في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني شكّل ضربة لخطط برشلونة على المدى الطويل، إلا أن أولمو لا يزال واثقًا من أن تشكيلة هانسي فليك تتمتع بعمق كافٍ للتنافس على الألقاب الكبرى. وقد استثمر «البلوجرانا» بكثافة خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث استقدموا لاعبين مثل أنتوني جوردون ورودري وجابرييل جيسوس لتعزيز صفوفهم.
وأوضح أولمو قائلاً: "بالنسبة لنا شخصياً، ينتظرنا عام جيد للغاية بالتأكيد، مع منافسة شديدة، لأن الأندية الأخرى عززت صفوفها بشكل جيد للغاية، لكنني أعتقد أن لدينا تشكيلة قوية كافية للمنافسة".
طموحات دوري أبطال أوروبا والهيمنة على الساحة المحلية
استعدادًا للموسم الجديد، يضع اللاعب السابق في صفوف آر بي لايبزيج نصب عينيه الحفاظ على هيمنة برشلونة على كرة القدم الإسبانية، مع السعي في الوقت نفسه إلى ترك بصمة ملموسة على الساحة الأوروبية. وقد حقق برشلونة انطلاقة مثالية في الموسم المحلي، حيث حصد ثلاث انتصارات في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإسباني.
وشارك أولمو في جميع هذه المباريات الثلاث، رغم أنه لا يزال يبحث عن أول مساهمة تهديفية له في هذا الموسم. ومع ذلك، يظل دوري أبطال أوروبا هو الجائزة الأسمى لفريق عانى في الأدوار الإقصائية خلال السنوات الأخيرة.
وقال أولمو: "هناك أهداف جديدة، وهي مواصلة الفوز، ومواصلة الدفاع عن ألقاب الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر".
وشدد على أن الهدف الأساسي هو "السعي للفوز بدوري أبطال أوروبا، لأن لدينا تشكيلة قوية من اللاعبين".
كما تطرق إلى التنافس الشديد مع ريال مدريد، قائلاً: "لطالما كان الأمر كذلك. ريال مدريد فريق تعززت صفوفه بشكل جيد للغاية، بفضل لاعبين رائعين. ونحن كذلك. في النهاية، الهدف بالنسبة لكلينا هو الفوز بكل شيء. سنناضل من أجل ما لدينا، كما فعلنا دائمًا. لقد حققنا عامين ناجحين للغاية على الصعيد الوطني، والآن نريد تحقيق النجاح الأوروبي أيضًا. هذا هو هدفنا".
- Getty Images Sport
احترام قرارات النادي ووحدة الفريق
كما أتاح حفل العودة إلى الديار لأولمو التعليق على إلغاء حفل التكريم الذي كان مقرراً في ملعب «سبوتيفاي كامب نو» تكريماً لفائزي كأس العالم من لاعبي النادي. وقد اختار برشلونة إلغاء الحفل عقب اعتقال أحد أعضائه خلال مباراة في إلتشي، وهو قرار قبله اللاعبون دون أي اعتراض.
وقال صانع الألعاب: "في النهاية، قرر النادي أن الوقت لم يكن مناسبًا لإقامة الحفل. ونحن كلاعبين، نحترم هذا القرار في النهاية. نحن نعلم أن النادي يقدّرنا تقديرًا كاملاً لما حققناه في كأس العالم. ورأى النادي أن الظروف لم تكن مواتية بعد كل ما حدث. في النهاية، هذا قرار محترم، ولا يهم".
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا