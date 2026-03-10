أتلتيكو مدريد - توتنهام، من هو أنتونين كينسكي، حارس مرمى توتنهام الذي استبدله تودور بعد ربع ساعة من اللعب؟

توتنهام استقدمه في يناير 2025 من سلافيا براغ مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو. وصل كبديل لفيكاريو، ووقع عقدًا حتى عام 2031، وحجز مكانه في الفريق من خلال لعب بعض المباريات هنا وهناك. لم يكن ظهوره الأول سيئًا: بعد أيام قليلة من وصوله إلى إنجلترا، لعب لأول مرة في كأس الرابطة ضد ليفربول وأنهى المباراة دون أن تهتز شباكه (1-0 في النهاية)؛ واصل اللعب من منتصف يناير إلى أوائل فبراير مع غياب فيكاريو بسبب عملية جراحية في الكاحل، ولكن عندما عاد الحارس الإيطالي إلى الملاعب، استعاد مكانه كحارس أساسي. في يناير الماضي، أبدى وست هام اهتمامه به، لكن توتنهام قرر الاحتفاظ به، على الرغم من هذه الأمسية غير المحظوظة، واعتبره لاعباً واعداً يمكن العمل عليه في المستقبل.