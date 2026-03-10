أتلتيكو مدريد - توتنهام، لماذا لم يكن فيكاريو لاعباً أساسياً في دوري أبطال أوروبا: ما وراء ذلك والشائعات حول انتقاله إلى إنتر وجوفنتوس

آخر مرة غاب فيها غولييلمو فيكاريو عن توتنهام كانت في نهاية أكتوبر، في كأس الرابطة. كان ذلك قرارًا فنيًا اتخذه المدرب آنذاك توماس فرانك. نفس القرار الذي اتخذه إيغور تودور في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؛ ولم يسر الأمر على ما يرام: فقد استقبل نائبه أنتونين كينسكي ثلاثة أهداف في غضون ربع ساعة، اثنان منها بسبب أخطاء فادحة من الحارس الذي خرج باكياً في الدقيقة 17. كانت ليلة كابوسية للاعب الذي انضم إلى الفريق كنائب للمدرب في يناير 2025 قادمًا من سلافيا براغ، مقابل ما يقرب من 15 مليون يورو.