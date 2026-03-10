أتلتيكو مدريد - توتنهام، فشل كينسكي: يستقبل 3 أهداف في 15 دقيقة ويخرج باكياً. ويحل محله فيكاريو

آخر مباراة لعبها أنتونين كينسكي مع توتنهام كانت في أكتوبر الماضي، عندما خسر السبيرز 0-2 أمام نيوكاسل في كأس الرابطة. بعد ما يقرب من ستة أشهر من آخر مرة، عاد الحارس التشيكي إلى المرمى بشكل مفاجئ في مباراة الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد.

لكن الأمور لم تسر على ما يرام: ماركوس يورنت وأنتوان جريزمان وجوليان ألفاريز أربكوا كينسكي، وفاز فريق سيميوني 3-0 بعد ربع ساعة فقط، وبعد دقيقتين من الهدف الثالث، تم استبدال حارس مرمى توتنهام وهو يبكي. حل محله غولييلمو فيكاريو، الذي لم يغب عن أي مباراة منذ 29 أكتوبر في كأس الرابطة.