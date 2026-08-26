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بيان رسمي .. أتلتيكو مدريد يجدد رفضه: خوليان ألفاريز ليس ضحية وبيعه لبرشلونة يمس كرامتنا

خوليان ألفاريز
انتقالات
برشلونة
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني

موقف حازم من أتلتيكو مدريد الذي يهاجم برشلونة..

بحزم شديد، هاجم أتلتيكو مدريد برشلونة مباشرةً، في بيان رسمي، بسبب ضغطه منذ أشهر للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

وجاء في بيان النادي المدريدي: "اللاعب يتعرض لعملية تصوير كضحية، لكن الضحية الوحيدة في قضية خوليان هي نحن. لقد ألحقوا بنا الضرر اقتصادياً واجتماعياً. هناك 0% من احتمالية بيعه إلى برشلونة. هذا الأمر لا يتعلق بالمال، بل يتعلق بالكرامة. هناك 0% من احتمالية بيعه إلى برشلونة".

ثم يختم قائلاً: "هناك حملة تحمل الكثير من الأكاذيب وأنصاف الحقائق. الوحيد الذي يدفع الثمن على ذلك هو أتلتيكو".

  • تمت مقاضاة برشلونة ووكيل ألفاريز

    وفقًا لما كتبته صحيفة ماركا فإن أتلتيكو مدريد سيواصل الدفاع عن مصالحه، وهو السبب الذي سيتم من أجله تحديث الشكوى المقدمة سابقًا لتشمل كل ما يقوم به كل من برشلونة ووكيل خوليان ألفاريز، فيرناندو هيدالجو، الذي يعمل منذ أشهر على تسهيل رحيل اللاعب.

    وكان لاعب مانشستر سيتي السابق قد قال (لا) في مارس الماضي لعرض التجديد الذي كان سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا (بارتفاع راتبه من 7 إلى 10 ملايين يورو)، ورفض الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده مسؤولو النادي: عرض بقيمة 150 مليون يورو (دون عمولات) كان يُفترض أن يصل قبل 20 يونيو. وهو العرض الذي لم يصل قط إلى مكاتب أتلتيكو الذي قرر أن يضع حدًا لقضية خوليان.



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  • ألفاريز "يلعب" بالصحة النفسية

    أتلتيكو مدريد - كما تكتب ماركا - سيواصل دعم المهاجم ومساندته عبر أجهزته الطبية، وهو المتأثر عاطفيًا في هذه اللحظة بالوضع الذي نشأ. لكنه في الوقت نفسه يرى أنه من غير المقبول "اللعب" بقضايا حساسة كالصحة النفسية ومشكلات مثل القلق أو الاكتئاب.

  • برشلونة لا يستسلم

    عاد جوان لابورتا، رئيس برشلونة، اليوم للحديث عبر القنوات الرسمية للنادي عن خوليان ألفاريز قائلاً: "نحن مهتمون للغاية باللاعب وقدّمنا عرضاً باحترام كبير لأتلتيكو مدريد، على أمل أن يتم قبوله. نعلم أنه إذا كانوا مستعدين لمناقشة أمر اللاعب، فنحن على استعداد لشرائه انطلاقاً من العرض الذي قدّمناه بالفعل، والذي يظل سارياً حتى آخر يوم في سوق الانتقالات".

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